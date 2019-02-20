CNN專訪 蔡表態尋求連任

2019-02-20

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡總統十一日接受CNN專訪，表態競選連任。主持人提及總統對二○二○總統大選的想法時，蔡總統表示，任何現任的總統都會想為國家做更多的事，也會想進一步實現政策目標，這是很自然不過的事，她當然也希望未來的四年能夠繼續帶領國家，完成使命。

蔡英文上月在與媒體茶敘時就已表示，「希望有足夠的時間，把想做的事情做完！」透露她將角逐連任。這次藉由外媒的獨家專訪，蔡英文也首度向國際社會說明競選連任的想法。

根據訪談內容，蔡總統表示，在任總統想為國家多做貢獻是很自然的事，在任總統也都想完成自己的理想與願景。二○二○她會競選尋求連任，而且對於自己的能力具有「信心」，可以贏得勝選。

她說：「我已做好準備。這是又一次的挑戰。身為總統，不缺挑戰。情況好時，你面對一種挑戰；情況不好時，又面對另一種挑戰。」

改革成果尚未顯露

去年選舉挫敗主因

總統並指出，兩岸關係並非去年執政黨在地方選舉挫敗的主要原因；她上任以來推動的艱難改革計畫，才是敗選的主因。

總統表示：「選舉挫敗，招致批評。由於改革才開始 ，人民並未感受到改革的成果。」當被詢及上任以來是否有任何事感到後悔？她自承執政兩年以來，未與選民充分對話，「我花費太多時間處理政務和出訪友邦，許多人認為我與選民有點疏離。」

總統府發言人張惇涵昨說，總統在本週一接受CNN專訪，是希望透過國際媒體為台灣發聲，專訪中主要談及當前國際局勢，讓世界知道台灣為什麼重要，並且為何台灣的角色越來越重要，也向國際社會闡述兩岸關係以及台灣在當中的關鍵角色。CNN也就總統求學生涯、參與政治的過程向總統進行訪談。

張惇涵補充，蔡總統在訪談的過程當中，也化身行銷台灣代言人，帶著CNN記者前往西門町品嚐排骨飯、雞腿等台灣傳統美食，並推薦滷味伴手禮。總統希望透過專訪，讓世界看到台灣充滿傳統與現代的豐富面貌。

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