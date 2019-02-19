役男護照效期 放寬至10年

2019-02-19

〔記者呂伊萱、陳鈺馥／台北報導〕外交部昨表示，將放寬役男護照效期，從五年效期調整至與所有國人一致的十年效期。外交部已於二月十三日預告修法，將自六十天後、四月十五日開始實施新辦法。役政署估計將有百萬人受惠。

估計百萬人受惠

外交部於二月十三日預告修改「護照申請及核發辦法」部分條文與「尚未履行兵役義務男子申辦護照及僑居身分加簽限制辦法」修正草案，將役男的護照效期從五年延長為十年，預計四月十五日正式上路。

外交部昨表示，為配合我國役政規定，目前外交部對國內尚未履行兵役義務男子，僅核發五年效期的護照，與一般國人獲發十年效期的護照有所不同，造成相關國人出國不便，並一再反映盼予放寬。外交部因此多次協調內政部及國防部，近日獲得兩部會同意，外交部並據以配合修正相關辦法。

外交部領務局護照組組長王北平表示，修改放寬護照效期，是基於「兵役與護照脫鉤」政策，以後十四歲以上男子申辦護照，不考量當兵與否，都是十年效期。兵役管制部分，役政署則會繼續透過役男清冊管理。

王北平也補充，已出境且尚未履行兵役義務役男，例如海外留學生，並未列入本次修法的適用對象。外交部基於配合役政管理的考量，仍將依現行規定續予限縮管制，出境就學者換發三年效期護照。

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