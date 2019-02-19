柯P︰我就是第三勢力

2019-02-19

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲被視為二○二○總統大選熱門人選之一，他雖遲未表態，日前卻高聲批評：「喊台獨又募兵制，假的！」再度引發聯想。柯昨首度鬆口考慮中，不過「還沒決定」；他表示挑戰募兵制「是美國的意見」；被問到訪以色列看國防應該是總統做的事情，柯雖撇清稱「我又沒說我要選」，不過，「該準備還是要準備」。

柯文哲稍早也被問到是否要串聯跨黨政治團體，籌組政團聯盟進軍二○二○，柯先反問：「我就是第三勢力，還要跟誰？」他接著說：「再講吧！」反正總統選舉登記日當天就知道，明天的事情明天再煩惱。

批評募兵制 「那是美國的意見」

柯文哲昨接受政論節目專訪，主持人劈頭就問柯會不會參選二○二○總統？柯不諱言「還沒決定」，現在問他，他也不知道。他也談到，與其說人民是對柯有期待，倒不如說是對其他人沒有期待，他都會用「Desperate（絕望）」來形容，否則二○一四年怎會冒險選一個素人？他觀察這樣的心態到了二○一八年、二○二○年還在。

柯更批：「二○一八年民進黨大敗，綠白分手不是最主要的理由嗎？」還說沒有綠白分手，就算有韓流，也不會那麼厲害。

他說，這就像一開始是狗搖尾巴，後來尾巴搖狗，最後尾巴掉在地上自己搖，他點名去年引發葛特曼事件的蝴蝶蘭文創負責人吳祥輝就是尾巴，柯並酸民進黨高層，「每天在算計，久了以後人格扭曲了，睜眼說瞎話。」

主持人質疑，從世大運到器官捐贈，柯覺得都是民進黨中央在發動的，但媒體只是表徵，吳祥輝只是代言人，背後還有一個非常大的力量。對此，柯文哲僅說：「大家都成年人，智商沒有在七十以下，大家不要假了。」

去年和柯競爭北市長寶座的姚文智是謝系，主持人問柯，為什麼要把民進黨的帳算在新潮流身上？柯連說兩次「養套殺」，接著也僅反問：「新潮流真的支持姚文智嗎？」沒有再多作解釋。

此外，柯也表示，其實挑戰募兵制是美國的意見，指台灣不是先進國家，「我們不是美英」，募兵制的人事費會擠壓到軍購的錢，應該比照國情比較接近的南韓和以色列，採用徵兵制。

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