台灣民主運動推手 高俊明牧師辭世

2019-02-15

〔記者蘇永耀、蘇芳禾、邱灝唐、劉婉君、王捷／綜合報導〕台灣基督長老教會前總幹事高俊明牧師於昨日辭世，享壽九十歲。總統府表示，蔡總統得知後至感哀慟與不捨，更認為這是國家的損失，感念高牧師對台灣的奉獻，願高牧師安息主懷，並盼望高牧師夫人李麗珍牧師娘保重身體，節哀珍重。民進黨也表示，高牧師是台灣人民所共同敬重的民主先行者，民進黨表達最深的哀悼與不捨。

高俊明牧師於昨傍晚五點二十五分在台南YMCA德輝苑臨安養護中心蒙主恩召。台南神學院副院長林文哲表示，高牧師因年紀大，體力漸漸不好，但走得很安詳，後事安排將由家屬親友討論處理。

台灣人權與人道主義者 享壽90歲

高俊明於一九二九年出生，長期支持台灣民主運動，也是台獨運動堅定推動者，被稱譽一生用生命實踐行公義路。高俊明的祖父高長是台灣基督長老教會第一代信徒，他讓高俊明也走入宗教，從台南神學院畢業後，先從事原住民巡迴傳道工作，之後進入玉山神學院任教，並擔任十三年的院長。高在一九七○年被選任為台灣基督長老教會總會總幹事，從事傳道和神學教育。

高俊明擔任總會總幹事期間，正逢政治局勢變遷，台灣長老教會發表「對國是的聲明與建議」，主張台灣的住民有權決定台灣的命運；一九七七年發表「台灣基督長老教會人權宣言」，主張讓台灣成為新而獨立的國家，面對當時威權統治，高俊明仍無畏懼並積極投入民主運動。

一九七九年發生美麗島事件後，高俊明因為幫助施明德逃亡，遭判刑七年。高俊明不僅被宗教界肯定為「基督信仰的實踐者」 ，也因投入民主運動，被肯定為「台灣人權與人道主義者」，二○一二年獲頒台南市「卓越市民」榮譽，時任市長的賴清德前往家中頒發，稱其「台灣的人格者」。

總統府昨肯定高俊明說，從傳道的牧者，到挺身對抗戒嚴威權，高牧師一生所傳達的，不只是上帝的愛，是對土地的情，更是民主的光，而他一生勇敢的背影將永留後世心中，仿若荊棘焚而不燬。

民進黨也哀悼表示，高牧師在一九七○至一九八九年間擔任台灣基督長老教會總幹事，任內遭逢美麗島事件，高牧師慨然發揮人道、公義精神，援救黨外民主運動人士，也因此身陷獨裁者的黑牢長達七年。而在台灣民主化後，高牧師仍持續關切台灣前途不輟，是台灣民主道路上的崇高身影，值得國人共同追思懷念。

蔡英文政府二○一六年上台後，高俊明基於政策信念不同，婉拒受聘總統府資政，上月初並與總統府資政吳澧培、總統府前資政彭明敏及中研院前院長李遠哲四人聯名刊文，呼籲蔡英文不要競選二○二○連任。

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