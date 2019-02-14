陳國恩轉任海巡署 蘇揆商請總統同意

2019-02-14

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長蘇貞昌敲定新一波內閣人事，政院昨宣布故宮博物院院長由國史館館長吳密察出任，海洋委員會主委由現任代理主委兼海巡署長李仲威升任，政院表明盼借重吳密察的學經歷協助推動故宮發展，並指李仲威有海洋實務經驗，也具海軍背景。至於海巡署長內定由國安局副局長陳國恩轉任，陳的人事案將由海委會宣布。

陳國恩在二○一七年世大運時擔任警政署長，當時世大運遭遇反年改陳抗引發維安爭議，陳成為批評箭靶，後來轉調國安局擔任副局長，任內負責國內情報系統的整合與治安維護工作，表現獲高層肯定。

李仲威真除海委會 吳密察接故宮院長

據透露，陳國恩將由國安局副局長轉任海巡署長，牽涉國安人事調動，這項人事案是由蘇揆商請蔡英文總統同意後，蘇貞昌親自約詢敲定人事案。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）表示，新任故宮博物院院長吳密察現職為國史館館長，著有多本台灣歷史相關書籍，具豐富的歷史學識及博物館管理經驗，期能借重其學經歷，協助推動故宮發展。新任海委會主委由代理主委李仲威升任，李在一○五年五月至一○七年四月擔任海巡署長，一○七年四月起擔任海委會副主委兼任海巡署長，今年一月起擔任海委會代理主委，不僅具有海洋實務經驗，也具有海軍背景。

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