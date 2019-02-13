新北桃園雙城合作 侯鄭相約視察三鶯線

2019-02-13

〔記者謝武雄／桃園報導〕「新北桃園雙首長論壇」昨天首度在桃園市政府舉行，論壇集中在三鶯線延伸至八德工程、大漢溪自行車道串聯等兩大主題。新北市長侯友宜和桃園市長鄭文燦約定一個月後共同勘查捷運三鶯線工程，未來三個月內成立副市長層級定期交流平台，推動市政合作。

侯友宜曾任桃園縣警察局長，鄭文燦介紹侯友宜是「來作客、也是回娘家」，侯友宜也認同「回娘家說」，連說兩次「回娘家真好」。

將成立交流平台 推動市政合作

未來的副市長層級定期交流平台，將由桃園市副市長游建華與新北市副市長陳純敬主持，雙方可隨時溝通協調，讓各項合作計畫順利完成，兩市長也互贈禮物，桃園的贈禮是高性能自行車，新北市為咖啡渣製作的多功能西裝。

捷運三鶯線計畫延伸到桃園市八德區介壽路二段、金和路附近的桃園綠線捷運G04站，路線長度約三．九公里，雙方希望藉此帶動產業、並興建社會住宅，讓新北、桃園二都能夠緊密接軌，雙方也達成初步共識，將在一個月內安排侯友宜、鄭文燦同時視察三鶯線進度，檢討未來施作的方向及地點。

鄭文燦預估三鶯線會較綠線捷運早兩年完工，希望三鶯線延伸工程能與綠線捷運同時完工，屆時兩條捷運串聯可大大提升運輸效能。因由新北市府負責的三鶯線延伸工程綜合規劃報告仍在交通部核定中，侯友宜允諾儘快完成規劃，桃園棕線捷運跟萬大線接軌則列為下一次論壇討論主題。

大漢溪自行車道串聯部分，雙方希望利用一年時間打通從石門水庫到淡水、八里的大漢溪左岸、右岸自行車道，全長六十五公里；侯友宜、鄭文燦也相約今年底前協調出時間，一起從石門水庫騎車到淡水，沿線檢視各項設施是否完備，讓新北、桃園能夠銜接。

侯友宜表示，新北、桃園本來就是一家人，彼此有共同生活圈，尤其新北跟桃園人口都不斷增長，都是六都中的年輕城市，雙方將利用軌道建設建構一小時大台北生活圈，便利市民就學、就業。

鄭文燦說，新北、桃園合作平台，會用接地氣、做實事的精神，將市民關心的議題處理得更好。

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