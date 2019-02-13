訪大馬行程遭打臉 韓國瑜盼公務員保密

2019-02-13

馬國否認農業部長將與韓會面

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市長韓國瑜二月底將出訪新加坡、馬來西亞兩國，並聲稱將與馬來西亞農業部長、吉隆坡市長會面，不過卻遭大馬方面打臉，農業部長直指並未有相關行程。韓國瑜昨表示，原本已經談好的計畫，他也不曉得為何會生變，只希望未來「市府員工不要洩密」，讓談妥的事情再生變數。

韓：原本已談好 不知為何會生變

春節前韓國瑜宣布，將於二月廿四日至廿七日前往馬來西亞和新加坡行銷高雄農漁產品，預計行程首日與大馬農業部長會面，下午與台商餐敘。不過，馬來西亞《光華日報》以「韓國瑜訪馬與農長會面？沈志勤：未接公函不知情」為題報導，指農業部副部長沈志勤接受該媒體電訪時表示不知情，經聯繫部長辦公室後，部長指並未有相關行程。

沈志勤接受馬國媒體訪問時表示，不知道他（韓國瑜）會來，如他要與部長（沙拉胡丁阿育）會面，須依標準作業程序，即通過駐馬台北經濟文化辦事處發出正式公函，再由他們做安排，「可是，至今我們都沒收到該辦事處的公函。」

面對馬國出面駁斥會晤行程，韓國瑜昨開完市政會議後指出，高雄對外的處境本來就很困難，很多事情一曝光之後，計畫就會生變，他也不曉得這麼隱密的對談內容會被曝光，這對高雄來說不是好事情，未來市府要加強保密，大家都愛高雄，身為高雄市政府的公務人員應該要保密一些重要的事情，不要隨便對外放消息。

韓國瑜說，他不會追究相關人員責任，也不用搞得這麼嚴肅，至於還會不會和馬國農業部長見面？韓國瑜表示，一切都不曉得，原本已經做好的計畫，但馬國正式對外宣布沒有這個行程，一定要尊重馬國的決定。

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