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    首頁 > 政治

    沈伯洋提「大台北天際線」 柯文哲：聽不太懂 第一想到是屋頂

    2026/06/08 11:47 記者董冠怡／台北報導
    前台北市長柯文哲出席「民眾台北隊」成軍誓師大會。（記者田裕華攝）

    前台北市長柯文哲出席「民眾台北隊」成軍誓師大會。（記者田裕華攝）

    民進黨籍台北市長參選人沈伯洋日前提出「大台北天際線」的觀點，指出「台北大縱走」與「大台北天際線」走法中間有斷點，應思考如何連接。前台北市長柯文哲今（8）日出席「民眾台北隊」成軍誓師大會受訪被問到任內規劃的「台北大縱走」，近日淪為藍綠攻防焦點及沈所提「大台北天際線」；柯回應，聽不太懂「大台北天際線」，第一個想到的是屋頂。

    柯文哲表示，「台北大縱走」在他任內開始規劃，當時路線就確定，自己走過、河濱自行車道也騎過，設計相當完整，應是在此基礎上，一步一步添加設施。市政本來就是一棒接一棒，在既有的基礎上，再逐步去改善。如果沈伯洋有意見，可以提建議，市政本來就是逐漸累積上去的。

    媒體追問沈伯洋所言「大台北天際線」及與大地處攻防，柯文哲聞言回應，「沈伯洋又怎麼了？」聽不太懂「大台北天際線」，當時設計「台北大縱走」時，大部分都是在稜線上面，易於步行，而且可俯瞰台北盆地，但不知沈的天際線定義為何？

    柯文哲指出，如果對市政有建議就提出看法，人家會思考是否有創意跟亮點。政治宣傳標題很重要，「台北天際線」第一個想到的是屋頂，尤其搭機時往下看到鐵皮屋、怎麼都是「狗皮膏藥」，市容不太美觀，這是國際上長期對台北的批評。

    他認為，稜線跟天際線好像搭不上關係，提出的建議不要講出來大家還要想老半天，這個就是不好的政治宣傳。

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