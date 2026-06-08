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    首頁 > 政治

    民進黨最大地方黨部最年輕主委上任 黃捷：全力輔選賴瑞隆

    2026/06/08 10:39 記者王榮祥／高雄報導
    民進黨高市黨部今進行新、前任主委交接，前主委黃文益將印信交稿新任主委黃捷。（記者王榮祥攝）

    民進黨高市黨部今進行新、前任主委交接，前主委黃文益將印信交稿新任主委黃捷。（記者王榮祥攝）

    民進黨全台最大地方黨部、黨員數近6萬的高市黨部，歷來最年輕主委黃捷今上任，她強調將全力支援輔選民進黨高雄市長參選人賴瑞隆，也要讓民進黨下屆高市議員選戰「34+3」席全員過關，讓民進黨在高市議會實質過半。

    民進黨高市黨部今舉行新、前任主委交接，由前主委黃文益把印信交給新任主委黃捷，前國大代表朱桐樹、前內政部長余政憲、立委李昆澤與許智傑、多位議員參選人與議員代表、地方里長及黨工職擠爆交接典禮，場面極為熱絡。

    高市黨部歷來最年輕（33歲）的主委黃捷表示，高市黨部核心任務分兩大部分，首先是年底選舉將強化空戰與陸戰基層組織與議題協調，全力支援賴瑞隆勝選市長，高雄「34+3」席議員參選人全員過關，讓議會實質過半。

    黨務發展方面，她將提出更有活力、開放性的黨部，計畫與北高黨務單位進行聯合入黨見面會，提升年輕人對民進黨的認識與參與。

    她還要設立歷屆主委聯誼會，取經各主委的經驗與資源，增強黨內團結與協作，讓高雄黨部運作更具效率與凝聚力。

    此外，也會推動青年幕僚培訓營與座談會，提升基層黨工與黨員的能力，藉此在選戰與日常工作中同時充實自我、促進高雄與全台的發展。

    黃捷今簽署第一份公文，發布市黨部新任執行長郭春津，3位副執行長分別為蕭丞堯、劉瑞堂、張峻榕。

    高市黨部歷來最年輕主委黃捷今上任。（記者王榮祥攝）

    高市黨部歷來最年輕主委黃捷今上任。（記者王榮祥攝）

    黃捷今簽署第一份公文。（記者王榮祥攝）

    黃捷今簽署第一份公文。（記者王榮祥攝）

    民進黨高市黨部交接典禮場面熱絡。（記者王榮祥攝）

    民進黨高市黨部交接典禮場面熱絡。（記者王榮祥攝）

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