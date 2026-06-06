出席中和市議員參選人張志豪後援會 蘇巧慧盼綠營3席全壘打

新北市長參選人、立法委員蘇巧慧今（6）日出席新北市議員參選人張志豪後援會「新北市豪友會」會員大會。（蘇巧慧競辦提供）

新北市長參選人、立法委員蘇巧慧今（6）日出席新北市議員參選人張志豪後援會「新北市豪友會」會員大會。蘇巧慧說，中和有許多大型建設持續推進中，包括捷運萬大中和線，以及正在評估規劃的中和光復線等，盼張志豪能順利進入議會，民進黨在中和3席全壘打，為中和市民增添監督、推動市政的力量。

蘇巧慧指出，民進黨新北隊秉持「溫暖、創新、會做事」的精神服務市民，代表他們深耕在地，瞭解第一線民眾的心聲，更有創新思維，能夠用新方法解決老問題；她舉例，過去台北縣政府為解決雙和地區醫療量能缺乏的問題，以「愚公移山」將數十萬噸土方，用一車車卡車搬走，創造出完整地基，成為今天雙和醫院的所在地。

請繼續往下閱讀...

蘇巧慧說，她也爭取「大漢溪整治計劃」，利用「移除右岸淤積、加固左岸堤防」的方法，串連起「大漢溪左岸堤外便道」，大幅縮短民眾通勤時間。

張志豪表示，中和匯聚多元文化，更是「軟硬」兼具，有豐富廟宇文化，也有聚集多家電子零組件製造業廠商，未來他將持續推動灰磘都市計畫，盼形成生技醫療聚落，與蘇巧慧一起帶動中和產業發展。

新北市長參選人、立法委員蘇巧慧今（6）日出席新北市議員參選人張志豪後援會「新北市豪友會」會員大會。（蘇巧慧競辦提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法