推動健康台灣國家計畫 賴清德喊話：2030癌症死亡率降3分之1

總統賴清德推動「健康台灣」、「繁榮台灣」、「幸福台灣」、「民主台灣」四大願景。（記者許麗娟攝）

總統賴清德今（6）日下午出席高醫69週年院慶「健康台灣深耕論壇」，強調推動「健康台灣」、「繁榮台灣」、「幸福台灣」、「民主台灣」四大願景，喊話2030年要讓國人癌症死亡率下降3分之1，2032年平均餘命增加3年。

賴清德在論壇上花了近40分鐘談論健康、繁榮、幸福和民主台灣。「健康台灣」部分，他說，身為台灣第一位具醫學背景的總統，他可以再給台灣人民的就是醫療服務，因此提出「健康台灣」國家計畫。政府已全面擴大乳癌、子宮頸癌、大腸癌、口腔癌、肺癌、胃癌６大癌症公費篩檢，同時要給予國人最好的醫療，除了再生醫療、精準醫療，並建立癌症新藥基金，讓沒錢的人也有機會治病；在慢性病防治計畫上，則有888計畫，讓三高病人有8成能夠進入醫療照護體系、8成能改善生活型態、8成能持續接受追蹤管理，2030年要讓國人癌症死亡率下降3分之1，目標是2032年平均餘命增加3年。

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「繁榮台灣」部分，賴清德指出，行政院已提出「AI新十大建設」，政府也將著重3項關鍵技術，包括矽光子、量子運算和機器人技術，目標是2040年前幫助100萬家中小企業運用人工智慧完成數位轉型、打造創新創業生態圈，以及讓台灣成為完整的AI生態系國家，發展智慧醫療、智慧教育、智慧工程等應用。

「幸福台灣」方面，賴清德預計今年再幫公務員和勞工加薪，預計勞工最低薪資將突破3萬元，一方面繼續推動減稅，由收入前百分之10的人繳納將近4、5成的所得稅，搭配0到6歲國家養、0到18歲的國家支持成長政策，要讓台灣成為一個幸福的國家。

「民主台灣」則是向國際社會宣示台灣總統直選30週年的3大意義，包括「主權在台灣，主權在人民」、「民主台灣的國家發展方向」，以及讓國際社會了解，「中華民國台灣已經是一個主權獨立的國家」，這個主體性與中華人民共和國是不一樣的。這30年來的種種成就，也都是因為在民主、自由、開放的社會裡面，才有辦法發展。

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