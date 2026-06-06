回味民主香腸 賴清德邀民眾參觀總統府、認識台灣民主故事

賴清德總統今（6）日於總統府參觀「1996.03.23─時代的分水嶺」總統直選30週年系列特展及「民主餐車市集」，與民眾共同回顧與感受台灣民主發展的重要歷程。（擷取自賴清德臉書）

今年適逢總統直選30週年，賴清德總統今（6）日上午於總統府參觀「1996.03.23─時代的分水嶺」總統直選30週年系列特展及「民主餐車市集」，與民眾共同回顧與感受台灣民主發展的重要歷程。總統並於臉書發文邀請來總統府參觀，一起認識台灣的民主故事！

賴清德抵達後，於敞廳發送「總統直選30週年紀念版乖乖」給現場參觀民眾，親切互動；隨後到特展區參觀包括「世界轉向時：90年代台美關係與世界中的台灣」、「競逐的人們：1996總統大選人物誌」及「民主台灣的第一張選票：第一次總統直選與台海飛彈危機」等3個展區，回顧民主化進程的重要歷史脈絡與時代意義。

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接著，總統到南苑參觀「民主餐車市集」，品嚐杏仁茶、虱目魚香腸、車輪餅、粉色火龍果及檸檬黑糖愛玉等台式美食，與攤商及參觀民眾互動合影。

總統在臉書發文說，今天是每月一次的「總統府假日大開放」，現場除了「1996.03.23─時代的分水嶺」系列特展，還有「民主餐車」，點得到大家在造勢場最熟悉的民主香腸，還有各式各樣台灣小吃。他親自到現場，和不同世代、來自不同國家的好朋友，在歷經時代變遷的總統府建築裡，回望台灣從威權走向人民作主的道路。

賴清德說，回想1996年，台灣面對台海飛彈危機，人民沒有退縮，堅定勇敢地走進投票所，用手中的選票完成台灣第一次總統直選。這段記憶至今仍然深刻，也值得年輕朋友一起了解：我們身處的土地，曾經在挑戰中做出選擇；今天能夠用選票決定未來，是一代又一代人共同守護的成果。

賴清德總統今（6）日於總統府參觀「1996.03.23─時代的分水嶺」總統直選30週年系列特展及「民主餐車市集」，與民眾共同回顧與感受台灣民主發展的重要歷程。（擷取自賴清德臉書）

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