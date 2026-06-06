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    首頁 > 政治

    宣傳外木山長泳 基隆市美女議員參選人PO火辣泳裝照

    2026/06/06 16:29 記者盧賢秀／新北報導
    基隆市中山區議員參選人吳巧瀯今天貼出泳裝照，吸引許多人欣賞。（取自吳巧瀅臉書）

    基隆市中山區議員參選人吳巧瀯今天貼出泳裝照，吸引許多人欣賞。（取自吳巧瀅臉書）

    基隆市明天將舉辦「外木山長泳活動」，民進黨提名中山區市議員參選人吳巧瀅今天在臉書po出1張穿著泳裝上岸的照片邀請民眾參加，吸引一票網友熱烈討論，有人說她側臉有點像藝人何妤妏，還有稱她仙姿玉貌，曲線婀娜動人，希望她明天穿這樣子上台帶動熱身操。

    吳巧瀅今天在臉書po出她上午到外木山海興游泳池，身穿泳衣手拉欄杆要上岸的照片，指明天「外木山長泳活動」（我的選區），歡迎大家來。馬上吸引許多人留言或按讚。

    民眾留言說，她側臉有點像藝人何妤妏，還有人說好美，沒有多拍幾張，基隆女神巧瀅泳裝照型更美。還有網友希望明天能見到她上台穿這樣，帶動熱身健身操。

    還有網友寫了《瀅波流轉》巧笑倩兮，瀅光流轉間驚鴻一瞥；仙姿玉貌，勾勒出婀娜動人的曲線；冰肌勝雪，恰如春日初綻的嬌蕊；步步生蓮，體態輕盈勝過了秋月。

    吳巧瀅說，她平常也會到外木山海興游泳池游泳，希望為長泳活動宣傳一下。

    吳巧瀅（左）和朱書昕是民進黨提名的兩位美女刺客。（記者盧賢秀攝）

    吳巧瀅（左）和朱書昕是民進黨提名的兩位美女刺客。（記者盧賢秀攝）

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