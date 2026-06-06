南屯贏、台中贏！何欣純、何文海南屯後援會成立

台中市長參選人何欣純（左）授戰旗給市議員何文海，成立南屯區後援會。（記者張軒哲攝）

民進黨台中市長參選人、立委何欣純與市議員何文海六日成立南屯區後援會成立大會，來自南屯區各界菁英、社團領袖、企業人士及地方熱心人士齊聚，展現南屯團結一致、全力支持何欣純參選台中市長的堅定決心，何欣純授戰旗給何文海，眾人高喊「雙何齊發力、建設更有力」。

今日成立大會由市議員陳淑華主持，何文海擔任總會長，並由何欣純親自頒發聘書給各執行長及會長。何文海表示，何欣純將市政競選辦公室設立於南屯區，不僅代表對南屯的重視，更象徵南屯區在台中市發展中的重要地位。南屯向來地靈人傑、人才濟濟，今天出席的每一位都是地方菁英與意見領袖，也是推動台中進步的重要力量。

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何欣純表示，南屯更是台中發展的重要區域，未來她會與團隊共同努力，端出各項社福與教育政策，讓南屯區更進步，也讓台中更欣欣向榮。

何文海指出，南屯區一直是台中市重要的指標選區，每逢重大選舉都受到各界高度關注。他強調：「只要南屯贏，台中就有機會贏；只要南屯團結，台中就能迎向勝利。」因此希望透過後援會成立，進一步凝聚地方力量，深入社區基層，讓更多市民認識何欣純的理念與願景。

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