台美日烏專家齊聚 共研半導體、AI與無人機合作

科技、民主與社會研究中心（DSET）舉辦國際高峰會，邀集台灣、美國、日本及烏克蘭專家，眾人聚焦半導體、人工智慧、能源安全與無人機供應鏈4大主題，探討民主夥伴如何深化科技合作、提升全球供應鏈韌性。（DSET提供）

國際局勢與地緣政治下，「非紅供應鏈」躍上主題，台灣也成為要角；科技、民主與社會研究中心（DSET）今（6日）舉辦國際高峰會，邀集台灣、美國、日本及烏克蘭專家，眾人聚焦半導體、人工智慧、能源安全與無人機供應鏈4大主題，吸引逾600人共襄盛舉，探討民主夥伴如何深化科技合作、提升全球供應鏈韌性。

DSET今舉辦「供應鏈韌性戰略國際高峰會」年度論壇，國安會諮委李育杰指出，DSET年度論壇已成為台灣與民主盟國在科技與地緣政治合作上的重要平台，今日主題包含AI、半導體、無人機「非紅供應鏈」，以及來自國內外兵棋推演與實戰經驗的能源韌性政策建議，對台灣意義重大。

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美國在台協會（AIT）處長谷立言則指出，關鍵礦物與稀土資源市場高度集中，已成為政治脅迫與破壞供應鏈的工具，美國正與包括台灣在內的盟友及夥伴合作，建立多元、安全且可靠的供應來源。也期待台灣持續投資軍事嚇阻能力以及社會韌性，特別是在無人系統等新興科技領域。

美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾則透過影片致詞，稱中國共產黨近年持續增加對台灣及全球的挑釁、侵擾與脅迫行動，亦加強網路及電子戰能力，並進行潛在封鎖情境，肯定台灣在此壓力下展現的韌性，而台美深化合作，有助維持印太地區穩定。

國科會副主委林法正表示，全球正進入以AI、半導體、量子科技、智慧機器人及自主無人載具為代表的新一波科技革命，未來科技競爭不只是單一企業或單一國家的競爭，而是「生態系」與「國際合作」的競爭。台灣有世界級半導體產業、完整供應鏈，以及自由開放的民主制度優勢，與友好國家可透過技術互補，吸引更多國際企業。

論壇邀請《晶片戰爭》作者米勒擔任主講，並匯聚多位曾參與美國科技與國家安全政策制定的前白宮與國安體系官員，以及多家全球指標科技與國防科技企業代表，智庫專家則有日本退役上將武居智久、前烏克蘭駐美武官奧爾迪諾維奇、國際半導體產業協會總裁曹世綸，雷虎科技總經理蘇聖傑及台電公司等產官學代表，展開跨領域對話。

科技、民主與社會研究中心（DSET）舉辦國際高峰會，邀集台灣、美國、日本及烏克蘭專家，眾人聚焦半導體、人工智慧、能源安全與無人機供應鏈4大主題，探討民主夥伴如何深化科技合作、提升全球供應鏈韌性。（DSET提供）

美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾稱中國共產黨近年持續增加對台灣及全球的挑釁、侵擾與脅迫行動，亦加強網路及電子戰能力，並進行潛在封鎖情境，肯定台灣在此壓力下展現的韌性，而台美深化合作，有助維持印太地區穩定。（DSET提供）

美國在台協會（AIT）處長谷立言則指出，關鍵礦物與稀土資源市場高度集中，已成為政治脅迫與破壞供應鏈的工具，美國正與包括台灣在內的盟友及夥伴合作，建立多元、安全且可靠的供應來源。（DSET提供）

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