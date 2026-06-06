民眾黨基隆隊推競選歌曲 柯文哲、黃國昌同框錄音

民眾黨主席黃國昌（前左）和創黨主席柯文哲（前右）與基隆隊合體錄製競選歌曲。（民眾黨基隆市黨部提供）

台灣民眾黨基隆隊積極備戰2026選戰，黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲、與基隆市副市長也是基隆黨部主委邱佩琳與4位議員參選人，錄製基隆隊競選歌曲《總有希望》，用歌聲為基隆隊凝聚士氣，柯文哲最近感冒，稱自己改唱「低音組」，黃國昌被問到與柯文哲誰唱得比較好，黃幽默笑回「當然是柯P唱得比較好」。

柯文哲則分享，第一次聽到《總有希望》就覺得非常適合民眾黨，「這就是一首台灣民眾黨的歌呀」，歌詞傳達大家都是「認真的憨人」，不管遇到什麼困難，只要繼續堅持，就會等到天亮，正好呼應民眾黨一路走來的處境與信念。雖然近期感冒，柯文哲也笑說自己改唱「低音組」，高音交給其他人、低音沒有問題。

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黃國昌表示第一次聽到《總有希望》的歌詞，不僅覺得曲調優美、歌詞有意境更符合台灣民眾黨現在的心情。他強調，陪同基隆4位優秀參選人一起練唱、錄製，他只是「綠葉襯紅花」，今年選戰絕對會持續為基隆隊加油打氣。而被問到與柯文哲誰唱得比較好，黃國昌則幽默笑回「當然是柯P唱得比較好！」

邱佩琳指出，這首《總有希望》是由一名民眾黨的支持者創作、並無償提供參選人使用，歌詞深刻描繪出許多黨員和支持者的心境「我們要如何從困境中走出來」、「只要努力、就會迎來天亮」。

邱佩琳表示，基隆4名參選人都非常努力，黃國昌與柯文哲一起錄製歌曲，不只是助選，更是把台灣民眾黨面對挑戰難關仍不放棄的精神唱出來，未來基隆隊一定會帶著這份力量，繼續向前。

民眾黨基隆市參選人，有中山區呂承祐、安樂區李文耀、信義區黃申棟和中正區林廷翰，邱佩琳表示，面對2026地方選戰，會持續走進地方、爭取市民認同，期待市民親支持讓「民眾黨基隆隊」打出全壘打。

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