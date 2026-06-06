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    首頁 > 政治

    大罷免曾槓賴士葆！ 文山區里長陳峙穎宣布參選市議員

    2026/06/06 13:41 記者蔡愷恆／台北報導
    現任文山區華興里長陳峙穎今（6）日正式以時代力量身份，宣布參選台北市大安文山區市議員。（陳峙穎提供）

    現任文山區華興里長陳峙穎今（6）日正式以時代力量身份，宣布參選台北市大安文山區市議員。（陳峙穎提供）

    現任文山區華興里長陳峙穎今（6）日正式以時代力量身份，宣布參選台北市大安文山區市議員，表示「市政不需要高高在上的明星，需要的是願意走入泥濘的公僕！為了你，我要成為一頭牛！」也宣布把里長棒子交給並肩打拚8年的鄰長楊文良。時代力量黨主席王婉諭致詞強調，陳峙穎8年間累積超過萬件服務，知道里民真正在乎什麼，也清楚制度的牆在哪裡。她相信，這樣的人進入議會，不會忘記自己從哪裡來，也不會只是占一個席次。

    陳峙穎表示，在8年里長任內累積破萬件的服務量，讓他對台北市政有了更深的理解，卻也讓他撞上「理想很豐滿、現實很骨感」的制度瓶頸。他發現里長只有建議權，無法在議會質詢，也無從替納稅錢把關預算，跨出里界爭取建設更是難上加難，因此決定走進議會，突破職權限制。

    陳峙穎承諾，未來將加速移除人行道電桿等障礙物、優化區域交通、調整不合理的山限區限制、規劃老舊違建逐步退場，並捍衛兒少、弱勢族群、警消、社工與基層公務人員的實質權益。也特別感謝華興里民，也感謝市議員王欣儀及苗博雅過去在市政案件上的合作、無菸城市政策啟發、王婉諭主席在政策諮詢時提供的機會。

    現任文山區華興里長陳峙穎今（6）日正式以時代力量身份，宣布參選台北市大安文山區市議員。（陳峙穎提供）

    現任文山區華興里長陳峙穎今（6）日正式以時代力量身份，宣布參選台北市大安文山區市議員。（陳峙穎提供）

    時代力量黨主席王婉諭。（陳峙穎提供）

    時代力量黨主席王婉諭。（陳峙穎提供）

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