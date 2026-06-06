預測失準！鄭麗文訪美驚見「驚人本事」 林濁水警告：要有心理準備

鄭麗文與提出「修昔底德陷阱」的艾利森（右）會談。（圖由國民黨提供）

國民黨主席鄭麗文訪美與提出「修昔底德陷阱」理論的美國知名學者艾利森（Graham Allison）會面。前立委林濁水指出，鄭麗文一路大張旗鼓宣傳「艾鄭會」是重量級的「世紀對談」，但雙方會後都靜悄悄。他預測是對談後結果大出藍營意外，只好閉口不語。沒想到，國民黨隨後就發布新聞稿，稱艾利森認同鄭的看法。對此，林濁水今日發文坦言自己預測「走鐘」，鄭麗文獲訪美一大成就。他也警告，鄭麗文短短期間，立場變化多端、轉換順暢，這驚人的本事極為「韌性」，這是大家都要有心理準備的。

林濁水今日表示，雖然美國東西兩岸智庫人士齊聲尖銳拷問鄭麗文，但至少仍有在美國國際政治圈趨於邊緣的艾利森對她蠻友善。他坦言自己先前的預測失準，鄭麗文確實最終獲得訪美「一大成就」。但他表示，現在回頭想想，還是有脈絡可循。

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林濁水指出，鄭麗文在台窮盡手段力擋軍購；到北京，對習講不讓外力介入兩岸自家人事務，搞定了習近平；訪美前，嗆美國國際政治學很遜，她要去告訴他們對的路，而且美國不行了，台灣經濟靠中國，而台灣可以主導搞定世界和平；到美國又改口稱美國可以領導世界，建立台美聯盟，軍購與和平可以並存。「大反人情之常，更不用說國際政治的道理。」

林濁水表示，短短期間，鄭麗文立場變化多端，且迅速猛烈無人能及。「轉換如此順暢，若非毫無中心思想豈有可能。」最後他警告，儘管如此反覆者，依常例必不能成大事，但鄭麗文這驚人的本事極為「韌性」，這是大家都要有心理準備的。

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