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    首頁 > 政治

    綠委指修國籍法「中國人可選台灣總統」 傅崐萁辦公室駁：根本沒提案

    2026/06/06 11:10 記者羅國嘉／台北報導
    國民黨立法院黨團總召傅崐萁。（資料照）

    國民黨立法院黨團總召傅崐萁。（資料照）

    民進黨議員許淑華、立委王定宇稱多名國民黨立委近日提案修法，試圖放寬「國籍法」規定，讓尚未放棄中國戶籍的中國人仍有機會參與台灣的公職選舉，並批評這是「公開為中共併吞台灣鋪路的陽謀」。對此，國民黨立法院黨團總召傅崐萁國會辦公室回應，根本沒有提案修國籍法第20條，請綠營先查核事實真相，並搞清楚「總統副總統選舉罷免法」規定。

    許淑華、王定宇昨發文指出，藍委傅崐萁、蘇清泉、羅智強、陳玉珍、翁曉玲、許宇甄、葛如鈞等16人，近日提出「國籍法」第20條修正草案，內容為中國人民在取得台灣戶籍後，其公職參選及任職資格不適用「國籍法」放棄外國國籍規定，形同讓中國人能在未放棄中國籍的情況下挑戰立委、總統等要職。

    王定宇砲轟，什麼樣的政黨，修法都在利益中國、傷害台灣，這已經不是木馬屠城的陰謀，這是公開為中共併吞台灣鋪路的陽謀；許淑華則批評，傅崐萁等人提出的修法，等同於為未放棄中國國籍者參與我國最高層級政治決策開啟大門。

    傅崐萁辦公室稍早回應，根本沒有提案修國籍法第20條，拜託各位好朋友在新聞下筆前，先查核事實真相，且總統候選人資格，選罷法有明文規定。

    根據「總統副總統選舉罷免法」第20條明定，回復中華民國國籍、因歸化取得中華民國國籍、大陸地區人民或香港、澳門居民經許可進入臺灣地區者，不得登記為總統、副總統候選人。

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