上海小貓熊是雙城論壇成果？沈伯洋：交流無須設政治前提

民進黨台北市長參選人沈伯洋。（資料照）

台北上海雙城論壇達成物種交換合作備忘錄，一對上海小貓熊將於明（6日）抵達台灣。對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋今（5日）強調，台灣今年與日本也有交流小貓熊，顯見可與世界各國「無痛」交流，無須設政治前提才是正常的交流。

台北市長蔣萬安2023年首次到上海出席雙城論壇，提到盼引進上海動物園小貓熊，如今兩隻小貓熊將於本週末抵台，他稱是雙城論壇很具體的成果。

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對此，沈伯洋今受訪指出，大家應該都知道，動物園今年也有跟日本交流小貓熊，所謂的「雙城論壇」應該是地板、而非天花板，台灣跟世界各國其實都可以交流，也都可以交換這些動物保育相關的意見，「我們並不需要做這樣的一個侷限，更不需要這種需要政治前提的交流。」

沈伯洋說，台灣與日本一樣也有小貓熊的交流，不是用雙城論壇來達成；也就是說，台灣今天與世界各國交流保育動物及方式，這本來就很正常。台灣可以與世界各國交流，而且是「無痛」的交流，不需要以政治前提，這才是正常的城市及國家交流。

沈伯洋也強調，台灣比較害怕的是，今天有什麼樣的政治前提，甚至是對國家安全的威脅做為前提來進行交流。

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