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    首頁 > 政治

    國民黨金門縣議員洪成發涉貪收押禁見 陳玉珍：盼司法釐清真相

    2026/06/05 15:59 記者吳正庭／金門報導
    國民黨資深議員洪成發涉嫌違反政府採購法及貪污治罪條例圖利等案件被法院裁定收押禁見。（資料照）

    國民黨資深議員洪成發涉嫌違反政府採購法及貪污治罪條例圖利等案件被法院裁定收押禁見。（資料照）

    國民黨金門縣黨部今天表示、針對資深議員洪成發涉嫌違反政府採購法及貪污治罪條例圖利等案件被法院裁定收押禁見，縣黨部表示最深切的關心與重視，並呼籲司法機關秉持客觀、公正、勿枉勿縱原則，盡速釐清真相。

    國民黨及立法委員兼金門縣黨部主委陳玉珍說，洪成發長年深耕地方，從基層一步一腳印走來，歷任鄉長、鄉民代表及多屆金門縣議員，基層服務經驗豐富，地方人脈深厚，是烈嶼地區極具影響力與代表性的政治人物，多年來始終站在第一線為鄉親發聲，深獲地方肯定與支持。

    陳玉珍說，除了問政表現，洪成發平日熱心公益，長期投入地方公眾事務、教育社團及宗教宮廟活動，經常捐助學校、社區發展協會及宗祠廟宇等公益團體，對地方建設與社會公益不遺餘力，深受各界敬重。

    陳玉珍也呼籲，案件既已進入司法程序，應尊重司法調查，但也期待檢調及司法機關秉持廉明、公正、客觀立場，依法辦理，保障當事人合法權益與程序正義，讓案件早日水落石出，還給社會大眾一個清楚交代，也讓真相得以昭然於世。

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