黃國昌稱外人怎知洪慈庸小產 卓冠廷：證明黃「眼裡永遠只有自己」

對於黃國昌稱洪慈庸當時「小產」的私密事，外人怎麼可能知道細節，卓冠廷說，時代力量當時夥伴皆毫不意外這種回應，恰巧證明黃國昌是一個眼裡永遠只有自己的人。（圖擷取自「卓冠廷」臉書）

民眾黨主席黃國昌發行新書《向光前行》，提到他在時代力量赴凱道參與勞基法修法抗爭時，前立委林昶佐、洪慈庸等戰友凌晨都不見了，引新北市議員、洪慈庸的丈夫卓冠廷砲轟說謊；黃國昌今稱洪慈庸當時「小產」的私密事，外人怎麼可能知道細節，並稱卓説法非事實；卓冠廷今午再說，當時夥伴皆毫不意外這種回應，恰巧證明了黃國昌的人格，「一個眼裡永遠只有自己的人」。

卓冠廷今午於臉書發文表示．洪慈庸當年的身體狀況，黃國昌稍早說「私人的事我怎麼會知道」，慈庸看過了，幾位當時曾參與的夥伴也看過了，對於黃國昌的否認，「我們都覺得毫不意外」，而且這種回應恰巧證明了黃國昌的人格。

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他說，慈庸也非常確定，有讓包含黃國昌在內的所有黨團成員知道她小產導致的身體狀況，因為她必須要讓他們知道。當年的情形，勞基法的攻防在猛烈進行當中，在凱道以前，在委員會、議場都是如此。在當時的諸多行動中，她擔心非常有可能影響行程、無法配合、甚至拖累。同樣的，當時對外都否認身孕，一來是不願分享，二來是顧慮這件事會模糊當時時力的共同訴求。「這些為了共同決策的著想，黃國昌視而不見，八年後被扭曲成叛徒」。

卓冠廷指出，黃國昌無論是說謊聲稱不知慈庸的狀況，或是根本就不記得，或是選擇性遺忘，對慈庸、對身邊知情的人來說，都毫不意外。因為黃國昌根本不是會把別人的事放心上的人，也不是會關心他人的人。黃國昌也非常清楚地用這本書證明了，即便不符合事實，他一樣會把故事扭曲成對他有利的版本，「這就是黃國昌，一個眼裡永遠只有自己的人」。

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