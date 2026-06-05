綠質疑小貓熊是北京選舉年禮物 蔣萬安：物種交流一直在做

台北市長蔣萬安。（記者甘孟霖攝）

台北上海雙城論壇達成物種交換合作備忘錄，一對上海小貓熊將於明（6）日抵達台灣，卻引發藍綠政治攻防，民進黨籍議員何孟樺批，藍營對上海與日本來的小貓熊在宣傳上差別待遇，也質疑雙方調整我方送出物種，由黑腳企鵝改為白手長臂猿，背後有政治考量。民進黨籍議員簡舒培則說，台北市長蔣萬安2023年就提出要求，中國在選舉年才送來，質疑是政治道具？蔣萬安說，跟城市進行物種交流一直持續都在做，這也具有教育意義，也希望議員肯定日本小貓熊來台，對上海小貓熊也要公平對待。

蔣萬安今至議會市政總質詢，會前受訪說，雙城論壇都有具體成果，現在也看到小貓熊的物種交流，北市一直秉持對等、尊嚴、善意、互惠的原則來進行，也都經過陸委會核准，民進黨都可以問陸委會。

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針對何孟樺質疑日本小貓熊「茜茜」沒有被重視宣傳，蔣萬安說，台北動物園一直跟各個城市進行物種交流，這非常重要，可以延續基因多樣性，議員肯定北市與日本交流是具體成果的話，也應該用一致標準，公平對待上海來的小貓熊。

媒體追問，怎麼看簡舒培評論小貓熊是北京選舉年送的政治道具？蔣萬安說，他說過很多次，這就是跟各個城市進行物種交流，從過去到現在都一直持續在做，因為要基因多樣性，讓生命延續，也讓孩子更了解生命教育的意義，這非常重要，我們一直在做。

北市副市長林奕華受訪說，物種交換基於雙方動物園物種需要，更改交流物種在動物園界很稀鬆平常，這次物種調整也是回歸雙方動物園在專業評估上的決定。

台北市副市長林奕華。（記者甘孟霖攝）

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