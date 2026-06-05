同是小貓熊 何孟樺：上海來的炒作、日本「茜茜」冷落

來自日本旭山動物園的雌性小貓熊「茜茜」，2026年3月16日已入住台北市立動物園。（台北市立動物園提供）

台北市政府喜迎上海小貓熊，市長蔣萬安認為是雙城論壇的具體成果，民進黨籍議員何孟樺指出，即便台北市與旭川市沒有雙城論壇，今年3月也早已從日本旭山動物園引進的雌性小貓熊「茜茜」。同樣是小貓熊，卻因來源國不同而受到藍營不同的看待：上海小貓熊登上質詢內容與新聞頭版，大肆炒作；「茜茜」不被關心，只被當作一般的動物園交流事務。

何孟樺說，北市動物園與世界各地許多合乎國際規範的動物園，都有育種合作關係。樂見小貓熊以合乎國際保育規範的方式來台，也期盼蔣萬安給予動物園更充足的經費與員工加給，促成更多動物園國際交流，擴展城市外交。但也應好好說明，單純的動物交換，背後怎麼會有這麼多政治斧鑿的痕跡。

請繼續往下閱讀...

何孟樺說，引進上海小貓熊，中央早在去年11月時就提供輸入許可、華盛頓公約（CITES）輸入文件以及檢疫條件。加上輸出國、輸入國各一個月的檢疫時間，小貓熊本應在今年2月前後就抵達台灣，如今卻延宕到6月才啟程；尤其我方原定要送至上海動物園的黑腳企鵝，因為「上海方繁殖狀況良好，經協調後改成白手長臂猿」，令人不得不猜測又是中方政治因素干擾所致。

何孟樺認為，樂見中台正常交流，但明明是國際交流常見的動物交換，中台交換卻明顯比日台以及台灣和其他國家之間的交換來得「枝節橫生」。小貓熊別名火狐「Firefox」，恰巧是一套重視隱私的知名開源瀏覽器名稱。諷刺的是，中國5月才因為台灣參與，杯葛數位人權會議RightsCon在尚比亞的國際年會。期盼中國在輸出小貓熊的同時，也能學習開源社群的精神，實踐開放、自由與民主。別再用政治手段干預台灣的國際參與，更不要在中台交流問題上，繼續暗中作梗！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法