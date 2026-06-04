毒駕零容忍 莊競程提7大行動：當選新竹市長馬上強力執行

毒駕零容忍，民進黨新竹市長參選人莊競程提出7大行動。（擷取自莊競程臉書）

行政院長卓榮泰提出「源頭嚇阻、強化查緝、重懲毒駕」方向，將依托咪酯等新興毒品列為一級毒品、推動毒駕加重處罰等措施，民進黨新竹市長參選人莊競程全力支持行政院，也提出7大毒駕零容忍行動主張，他發文說，若擔任市長，馬上強力執行。

行動一：成立新竹市毒駕防制專案中心，建立跨局處聯防機制，由市長督導，整合警政、社政與醫療資源。

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行動二：建立毒駕熱區AI預警系統，運用科技分析高風險時段與路段，提升執法精準度。

行動三：全面導入毒品唾液快篩，除酒測，更要逐步落實毒測，讓毒駕無所遁形。

行動四：建立毒駕累犯追蹤制度，強化高風險駕駛管理，避免一再危害社會安全。

行動五：校園反毒全面升級，加強反毒宣導，從教育扎根，讓孩子了解毒品危害，遠離「喪屍煙彈」等新興毒品誘惑。

行動六：建立藥癮復歸支持系統，結合心理輔導、戒治轉介、就業媒合與家庭支持，降低再犯風險。

行動七：新竹率先倡議修法，支持喪屍煙彈列入一級毒品、毒駕刑責比照甚至高於酒駕、毒駕累犯不得易科罰金、毒駕肇事致死重罰、建立毒駕車輛沒入制度等改革方向。

莊競程認為，新竹是座科技城市，更應善用AI治理、警政科技與教育力量，打造全台最完整的毒駕防制體系。反毒不是口號，防制毒駕不是政治議題，是對每個家庭最基本的安全保障，讓孩子安心上學，讓市民平安回家，是不能退讓的底線。

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