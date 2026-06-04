新竹縣長參選人徐欣瑩基隆取經 肯定謝國樑室內兒童樂園政策

國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩（前排中）今天到七堵室內兒童樂園參觀，基隆市長謝國樑（圖左）、立委林沛祥（圖右）也到場陪同。（基隆市政府提供）

國民黨新竹縣長參選人、立法委員徐欣瑩今天（4日）下午到基隆市參訪七堵室內兒童樂園，基隆市長謝國樑親自解說，與交流市府團隊就兒少政策及友善育兒環境建設。謝國樑與徐欣瑩過去曾同為立法委員，徐欣瑩今天到基隆實地參訪市府推動的室內兒童樂園政策成果，共同為下一代打造更完善的成長環境。

謝國樑說，基隆是多雨城市，過去常有家長反映天候不佳時，孩童缺乏安全且舒適的活動空間；他上任後，從2023年起推動「一區一特色室內兒童樂園」政策，希望每個行政區都擁有兼具教育及遊憩功能的兒童空間，並於2024年底完成全市7處室內兒童樂園建置。

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徐欣瑩說，她才進入室內兒童樂園園區，便感受到孩子們的歡笑與活力。新竹縣因人口持續成長、年輕家庭眾多，希望借鏡基隆經驗，推動更多適合孩子成長的室內遊戲空間。她指出，基隆因多雨而發展室內兒童樂園，新竹則因風勢強勁，同樣有建置室內活動空間的需求。

截至2026年5月，基市各區室內兒童樂園累計使用人次已突破66萬人次，基隆市政府除照顧學齡前幼兒需求，也相當重視6至12歲學齡兒童的遊戲與成長空間，因此投入1292萬元，將七堵室內兒童樂園周邊空間升級打造為全市首座專屬學齡兒童的「大童區」，並於2026年1月啟用。考量七堵深厚的鐵道文化背景，以鐵道主題為核心設計，打造基隆市旗艦級室內遊戲空間，目前已吸引超過1萬4千人次使用。

國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩（前排中）今天到七堵室內兒童樂園參觀。（基隆市政府提供）

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