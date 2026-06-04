桃園航空城「補償措施」適用期限爭議 黃世杰籲正視拆遷戶權益

民進黨桃園市長參選人黃世杰出席協調說明會。（圖由黃世杰提供）

針對桃園航空城拆遷戶陳情安置住宅完工期延後等問題，交通部民航局、桃園市政府相關單位，今天下午在大園區航空城聯合服務中心召開協調說明會，民進黨桃園市長參選人黃世杰出席關心，他說，經協調，行政院已同意再召開會議，針對拆遷戶關心的補償措施適用期限等議題，尋求合理可行的處理方式。

黃世杰說，他長期關心航空城相關議題，日前又接獲反映指，部分拆遷戶擔心安置住宅尚未完工入住，而相關搬遷獎勵金與補償措施適用期限，卻已陸續到期，恐影響拆遷戶權益；他於協調說明會前，向行政院相關單位反映意見，希望政府進一步了解地方實際狀況。

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「工程進度延後並非拆遷戶能掌握或決定！」黃世杰認為，除了整體營建環境因素外，也涉及管線單位配合、市府相關行政程序與跨機關協調等因素，不應由拆遷戶承擔；航空城是國家重大建設，拆遷戶長期配合政策辦理搬遷與徵收作業，政府更應重視拆遷戶的權益，經協調後，行政院已同意再召開會議，邀集拆遷戶居民代表、市府與相關單位共商，針對補償措施適用期限等議題進行協商。

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