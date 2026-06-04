為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    桃園航空城「補償措施」適用期限爭議 黃世杰籲正視拆遷戶權益

    2026/06/04 20:18 記者周敏鴻／桃園報導
    民進黨桃園市長參選人黃世杰出席協調說明會。（圖由黃世杰提供）

    民進黨桃園市長參選人黃世杰出席協調說明會。（圖由黃世杰提供）

    針對桃園航空城拆遷戶陳情安置住宅完工期延後等問題，交通部民航局、桃園市政府相關單位，今天下午在大園區航空城聯合服務中心召開協調說明會，民進黨桃園市長參選人黃世杰出席關心，他說，經協調，行政院已同意再召開會議，針對拆遷戶關心的補償措施適用期限等議題，尋求合理可行的處理方式。

    黃世杰說，他長期關心航空城相關議題，日前又接獲反映指，部分拆遷戶擔心安置住宅尚未完工入住，而相關搬遷獎勵金與補償措施適用期限，卻已陸續到期，恐影響拆遷戶權益；他於協調說明會前，向行政院相關單位反映意見，希望政府進一步了解地方實際狀況。

    「工程進度延後並非拆遷戶能掌握或決定！」黃世杰認為，除了整體營建環境因素外，也涉及管線單位配合、市府相關行政程序與跨機關協調等因素，不應由拆遷戶承擔；航空城是國家重大建設，拆遷戶長期配合政策辦理搬遷與徵收作業，政府更應重視拆遷戶的權益，經協調後，行政院已同意再召開會議，邀集拆遷戶居民代表、市府與相關單位共商，針對補償措施適用期限等議題進行協商。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播