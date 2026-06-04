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    首頁 > 政治

    租金補貼到成長津貼藍批「中央請客、地方買單」 行政院說話了

    2026/06/04 15:37 記者鍾麗華／台北報導
    行政院發言人李慧芝今（4）日表示，對於成長津貼部分，行政院長卓榮泰上週在院會說明人口對策新戰略時，也希望不要增加地方負擔。（行政院提供）

    行政院發言人李慧芝今（4）日表示，對於成長津貼部分，行政院長卓榮泰上週在院會說明人口對策新戰略時，也希望不要增加地方負擔。（行政院提供）

    對於租金補貼以及近期賴政府提出的成長津貼，多位藍營地方首長砲轟是「中央請客、地方買單」。行政院發言人李慧芝今（4）日在院會後記者會表示，對於成長津貼部分，行政院長卓泰榮上週在院會說明人口對策新戰略時，也希望不要增加地方負擔，並盼地方能充分運用現在的自由財政，與中央協商出一個方法，卓揆也說會與各地方政府討論，目前仍在行政流程當中。

    對於租金補貼方面，內政部次長董建宏強調，租補不是中央請客、地方買單，租補是中央與地方合作共同照顧租屋族，在2022年以前，本來就是中央與地方各自負擔，2022年到2026年因為疫情狀況等因素，才決定由中央全額負擔。

    董建宏指出，「財劃法」修正後，地方統籌分配款增加將近4000億元，在相關住宅稅收包括增值稅、房屋稅、地價稅等，地方相關稅收也增加2600多億元，相關經費的增加，相較於中央希望地方政府可以協同負擔的租金補貼，大概在80億元。

    董建宏說，仍希望與地方政府有更多的溝通與討論，希望照顧租屋族的美意能夠一起來合作，會持續與地方保持溝通。

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