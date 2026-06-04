為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    批中共以坦克輾壓民主 民進黨：應立即釋放黎智英等異議人士

    2026/06/04 10:21 記者陳政宇／台北報導
    今天適逢中國六四天安門事件37周年，民進黨呼籲停止「以坦克輾壓民主」。（記者陳政宇攝）

    今天適逢中國六四天安門事件37周年，民進黨呼籲停止「以坦克輾壓民主」。（記者陳政宇攝）

    今（4日）是中國六四天安門事件37周年，民進黨表示，嚴正要求中國政府必須正視歷史、承認過錯，停止迫害包含六四事件在內，所有受威權壓迫的民主人士與中國人民，立即釋放黎智英和所有受中共無理關押的異議人士，停止用違反文明的野蠻手段扼殺民主、侵害人權，停止「以坦克輾壓民主」，同時更應該早日放棄對台灣與世界各國的威權輸出與紅色擴張。

    回顧37年前的今天，民進黨指出，無數勇敢的中國人民與青年學子，為了追求民主自由與政治改革，勇敢走上街頭串聯各地。然而，中共當局並未傾聽人民的訴求，反而選擇用坦克與軍隊對人民進行無情鎮壓。37年過去，六四事件至今未獲得平反，甚至連6月4日都成為中國不可說的日子。更遺憾地看到，中國政府不僅不願正視這段歷史過錯，更在專制威權、監控人民的道路上變本加厲、越走越遠。

    民進黨說，近年來，中共的箝制言論與監控人民的手段不斷升級，導致中國的人權狀況不斷在惡化當中。如香港「壹傳媒」創辦人黎智英，遭中共重判20年徒刑；又如同中國在香港、西藏、新疆等地，運用國安惡法與極權工具，打壓民主、侵犯人權、全面監控與強迫同化，這些野蠻作為完全與普世價值背道而馳，更是對世界文明的嚴重傷害。

    民進黨強調，面對中共威權的變本加厲、對外輸出，必須堅定捍衛台灣的民主自由，拒絕中國「以和平包裝統一」的統戰圖謀，更會堅定守護，不讓「民主台灣」被中國單方面強制改變為「中國台灣」。

    此外，民進黨也引述黎智英曾自述，「六四事件」是自己人生中的轉捩點，「就像母親在黑暗的光明中呼喚我」。民進黨說，衷心地盼望，不僅包括黎智英在內的追求民主人士能盡快重返自由，中國人民也能早日揮別黑暗與陰霾，成功看見黎明的光。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播