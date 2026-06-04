黃國昌新書惹議！卓冠廷痛揭洪慈庸流產往事 林昶佐前助理也開砲

洪慈庸（左二）、林昶佐（前排右二）黃國昌（右）。（資料照）

民眾黨主席黃國昌近日發新書《向光前行》，重提2018年他在時代力量參與勞基法修法抗爭，最後只剩自己還在「堅持」，當時戰友林昶佐、洪慈庸等都「先閃人」。此番言論引發洪慈庸的丈夫、現任新北市議員卓冠廷不滿，首度痛揭夫妻倆藏了8年的流產憾事，怒批黃國昌扭曲歷史。隨後，曾擔任前立委林昶佐服務處主任的康紘齊也發文還原現場，痛罵黃國昌冷血。

康紘齊今天在Threads發文還原，當年不認同這項抗爭的林昶佐，要助理都別跟，他自己去就好，但仍拜託康紘齊不要過問任何事，去現場盯著、保護好洪慈庸。他直指，這些年把憤怒收在心裡，如今當事人說出來，「就讓大家看看黃國昌是怎樣垃圾冷血無情的傢伙。」

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康紘齊表示，卓冠廷的描述已經很心平氣和，當時的情景自己永遠忘不了，並相信很多時代力量成員都是從那時候開始，打從心裡要和黃國昌一刀兩斷。卓冠廷隨後也親自到留言區向康紘齊表達感謝。

卓冠廷昨天發文表示，這8年來他們幾乎不提的事情，是洪慈庸當時剛經歷流產，身體狀況非常不穩，黃國昌和全黨團都知道，林昶佐還曾因此陪洪慈庸去醫院。然而，忍受身體不適陪著一起撐到最後一天凌晨被清場的洪慈庸，在黃國昌自戀自溺的敘事底下，卻被描繪成一個背叛黃國昌、獨自淋雨的叛徒。

卓冠廷直言，「黃國昌若不自己提起這件事，我們這八年來幾乎未對外提過。但他居然有臉將這件事拿出來扭曲一個為自己貼金的勳章，還寫成書出版。我真的難以想像。」

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