批黃國昌竄改歷史 時代力量要求公開道歉、下架書籍

民眾黨主席黃國昌近日發行新書《向光前行》，書中宣稱2018年他在時代力量參與勞基法修法抗爭，當時的戰友林昶佐、洪慈庸等人都「先閃人」。今上午「時代力量」發聲明質疑，黃國昌不能為了墊高自己竄改歷史，要求黃國昌應公開道歉。（資料照）

民眾黨主席黃國昌近日發行新書《向光前行》，書中宣稱2018年他在時代力量參與勞基法修法抗爭，當時的戰友林昶佐、洪慈庸等人都「先閃人」。這項說法遭到洪慈庸的丈夫、現任新北市議員卓冠廷發聲駁斥，今上午「時代力量」也發出聲明，質疑黃國昌不能為了墊高自己竄改歷史，要求黃國昌應「公開道歉、更正內容、下架書籍」。

黃國昌在近日出版的新書中提，2018年他在時代力量參與勞基法修法抗爭時，最後剩自己還在「堅持」，戰友林昶佐、洪慈庸等人都「先閃人」。對此，民進黨新北市議員、洪慈庸的丈夫卓冠廷出面反駁，自揭夫妻倆藏了8年的瘡疤，也就是洪慈庸當時流產的憾事，怒轟黃國昌竟然有臉扭曲歷史，把洪慈庸寫成叛徒。

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「時代力量」在臉書粉專發文指出，「民眾黨黃國昌主席，你可以評論過去，但不能為了墊高自己，竄改歷史、曲解記憶。請你公開道歉、更正內容、下架書籍！」

「時代力量」質疑，民眾黨主席黃國昌於新書《向光前行》中，描述2018年時代力量反對勞基法二修縮短輪班間隔、鬆綁七休一等條文時，於凱道抗爭時「凌晨醒來、身邊戰友都不見了，最後只剩他與徐永明」。

「時代力量」強調，「此一記述與事實明顯不符，時代力量必須嚴正澄清」。「時代力量」也提出4點澄清，包含「根據不起訴書與本黨新聞稿，黃國昌書中所述並非事實」、「關乎本黨聲譽，時代力量必須發聲」、「可以評論過去，但不能竄改歷史」、「請黃國昌公開道歉、更正內容、下架書籍」。

「時代力量」聲明全文如下︰

民眾黨黃國昌主席，你可以評論過去，但不能為了墊高自己，竄改歷史、曲解記憶。請你公開道歉、更正內容、下架書籍！

民眾黨主席黃國昌於新書《向光前行》中，描述 2018 年時代力量反對勞基法二修縮短輪班間隔、鬆綁七休一等條文時，於凱道抗爭時「凌晨醒來、身邊戰友都不見了，最後只剩他與徐永明」。

此一記述與事實明顯不符，時代力量必須嚴正澄清。

一、根據不起訴書與本黨新聞稿，黃國昌書中所述並非事實

依臺北地方檢察署不起訴處分書（107年度偵字第5663號）所載，警方最後一次（第七次）舉牌後清場的時間為 1 月 8 日凌晨 4 時 18 分，被列為帶頭者的是黃國昌、洪慈庸、林昶佐、徐永明四人；其後警方以大型巴士將現場群眾載離。

檢方的白紙黑字，完全否定了黃國昌「凌晨四點消失、只剩我與徐永明」的說法。

依本黨於 2018 年 1 月 8 日 6 時 36 分發布於臉書粉專新聞稿，亦可證實黃國昌所述並非事實：

「今凌晨 4:17（靜坐禁食第58小時），警方以現場行動影響用路安全、必須在上班日前恢復交通為由，開始驅離立法委員與現場人員，並拆除帳篷。現場工作同仁及一般民眾，遭警方帶上警備車，載往捷運象山站及台北醫學大學附設醫院等地丟包。」

「在場時代力量立法委員徐永明、黃國昌、洪慈庸與林昶佐多次僵持，由團團警力包圍。徐永明委員遭警方強制驅離送上救護車；被女警包圍住的洪慈庸委員，堅持不上救護車，經溝通由林昶佐委員陪同一起到台大醫院急診室掛號，經檢查後已離開。

「最後離開的黃國昌委員要求先讓他聯絡同伴處理及整理現場物資之後，赴台大醫院關切同事洪慈庸等人之健康狀況，得知大家均已平安後即離開。至 4 點半許，現場人員全數遭清除完畢。」

二、關乎本黨聲譽，時代力量必須發聲

包含黃國昌主席自己在內，他在書中評論的，都是時代力量曾在勞基法二修抗爭所做出的奮鬥與努力。

現場不論立委、黨工、支持者，都是曾與本黨並肩作戰的夥伴，黃國昌主席對於當年同志做出不實陳述，不僅自毀人格，也損及本黨聲譽，時代力量必須本於事實，以正視聽！

三、可以評論過去，但不能竄改歷史

任何人都可以評論過去，也可以描繪心路歷程，但不能竄改歷史。

黃國昌主席，你可以翻江倒海、黃白藍紅，但不能顛倒是非、混淆黑白。抹黑昔日戰友臨陣脫逃，藉此墊高自己孤高的英雄形象，這對當年那些並肩淋雨、一起被警力包圍與驅離，甚至在清場後仍為彼此安危奔走醫院的夥伴不公平。你可以決定自己要怎麼記得那一夜，但你沒有權利定義和你一起撐到最後的人是不是逃兵。

四、請黃國昌公開道歉、更正內容、下架書籍

基於以上，時代力量嚴正要求黃國昌：

（一）就書中與事實不符的記述公開道歉。

（二）更正書中不實內容。

（三）在完成更正前，將該書下架。

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