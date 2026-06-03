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    首頁 > 政治

    日菲海域談判 我駐日代表李逸洋籲應納入台方主張

    2026/06/03 20:21 駐日特派員林翠儀／東京3日報導
    駐日代表李逸洋。（記者林翠儀攝）

    駐日代表李逸洋。（記者林翠儀攝）

    對於日本和菲律賓將啟動日菲海洋邊界劃界談判一事，駐日代表李逸洋今天會晤日本對台關係窗口「日本台灣交流協會」理事長谷崎泰明時說明我國立場。李逸洋表示，我國在該重疊專屬經濟海域亦享有主權權益，相關談判應將我方主張納入考量。

    日本與菲律賓在5月28日峰會後發表聯合聲明，將啟動兩國專屬經濟海域及大陸礁層談判。駐日代表處今天發布新聞稿指出，李逸洋在與谷崎的會談中表達我方立場，他表示，我國為主權國家，享有專屬經濟海域，日菲談判所涉海域與我國專屬經濟海域高度重疊，我國關注日本內閣官房長官木原稔於1日在記者會強調此次日菲海洋邊界劃定旨在規範締約雙方，並不對第三方產生法律效力。

    李逸洋進一步表示，我國在該重疊專屬經濟海域亦享有主權權益，盼日方適時顧及我方權益，不能排除或損及我國權利或利益，而須與我協商，相關談判應將我方主張納入考量。

    針對中國逕自認定日菲未來談判範圍涵蓋我國海域部分，及中國依其國內法享有相關主權權利部分，李逸洋嚴正駁斥中國再度借題操弄「一中原則」，中華民國台灣為主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中國對台毫無主權正當性，我國領土及相關海域的主權權利不容中國置喙，中國無權代替台灣發言。

    谷崎表示，已充分瞭解我方訴求，將轉達日本政府。

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