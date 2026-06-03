傳在資策會「長期兼職」遭拔官 洪毓祥澄清：公司內部正常管理

民眾黨立委洪毓祥。（資料照）

民眾黨立委洪毓祥日前向經濟部產發署索資無人機採購案「過於詳細」惹議，另傳出他任職資策會軟體技術研究院副院長代院長期間，因「長期兼職未依規定申報」遭拔官，引發討論。對此，洪毓祥今澄清表示，他在資策會期間完全沒有出任民間科技公司任何職務，僅在下班時間兼任講師、地方政府無給職顧問，更直言「拔官」等語太過聳動，純屬公司正常內部管理。

本報日前報導，洪毓祥長期在資策會負責軟體技術研發與地方創生，與資訊業互動頻繁，當時是被檢舉未依兼職申報程序，擔任民間科技公司、資訊新創企業等顧問職務或董事；後被免除主管職務，從副院長變成資深研究員。

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洪毓祥澄清，他在資策會任職期間完全沒有擔任民間科技公司等顧問職務或董監事，只有在六日等下班及休假時間兼任講師 以及公務指派擔任地方政府的無給職顧問或計畫審查委員而已。資策會不是公家部門機關，員工皆是投保勞保，皆為勞工。

洪重申，資策會並無員工下班兼職從事非與資策會競爭業務的工作，而必須報備核准之規定，此舉會違反勞動部法令以及憲法，資策會決不會公然違法。

洪強調，媒體先前報導他遭「拔官」說法，純屬新聞聳動用語，職務輪動及卸任，實屬正常公司內部管理活動。

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