稱中國民意也盼兩岸和平 鄭麗文：不管誰當總書記都是未來趨勢

國民黨主席鄭麗文今天出席舊金山僑宴。（取自國民黨直播畫面）

國民黨主席鄭麗文今天出席舊金山僑宴，她致詞長達40分鐘，對鄭習會誇誇其談，還說「每一天麗文都上了大陸的熱搜！」國台辦告訴她，這是有史以來第一位政治人物上熱搜。國台辦的中級的幹部、大陸官媒記者，「都被我由衷感動得落淚」。

鄭麗文表示，這次的大陸之行，她不只要確定最高領導人習近平的意願，也想知道大陸的人民會不會跟她一樣有同樣的感受和期待。所以她在中山陵、洋山港，在到北京之前這兩天都有公開的談話；她想知道，這樣的歷史敘事和願望，能不能同時感動台灣人民跟大陸人民。事實證明，她應該是有成功做到。

請繼續往下閱讀...

鄭麗文說，在她發表談話之前，全世界沒有第二個人知道她會說什麼，這是她有意為之的重大實驗。她想知道大陸人民會不會跟我們一樣被感動，也是不是跟我們一樣想要結束兩岸的悲劇，翻轉一個和平的未來。

「因為每一天麗文都上了大陸的熱搜！」鄭麗文說，國台辦的幹部告訴她，這是有史以來第一位政治人物上熱搜，而且每天上熱搜。國台辦的中級幹部、大陸官媒訪問她的記者，「都被我由衷感動得落淚，這是真實的情感」。

鄭麗文說，她相信，不能只是靠習近平總書記個人的意志，很多人都說習是大陸現在剩下最後一個對台灣有感情的人、對台灣有善意的人，「如果全中國大陸都反對，我相信習近平總書記也不可能逆風而行」，但是如果大陸的民意都希望看到和平，那就一樣。「不管誰當總書記，這都是未來的趨勢不是嗎？」

鄭麗文表示，在我們大的戰略地圖裡面，只有兩岸和解、兩岸和平和兩岸合作是不夠的，這個和平沒有辦法永續、穩固和制度化，「缺了哪一角？缺了美國」，所以必須要有美國的理解跟支持。更重要的是，她希望看到的是美中的和解、合作，因為唯有如此全世界才能高枕無憂，而不是每一天生活在衝突跟緊張當中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法