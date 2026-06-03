反批魏筠開地圖炮罵市民 凌濤：試問黃世杰認同嗎？

民進黨桃園市議員魏筠（右）在廣播節目中談桃竹選民。（凌濤提供）

民進黨桃園市議員魏筠今天接受廣播節目訪問時，談到桃竹選民的「吃喝玩樂比重大價值議題、國家主權更重要」，使民進黨地方經營相對困難。國民黨桃園市議員凌濤回擊，綠營民代一邊嫌桃竹人「沒主見、隨風倒」，一邊又罵大家「盲從、崇拜威權」，兩頂帽子方向完全相反、自打嘴巴。

魏筠在節目中被問及，「黃瓊慧稱桃園人崇拜國民黨的威權體制是否為真」，她表達肯定說，桃園市長張善政在市政上，採取「不做不錯」的低調風格，沒有建樹；至於武陵高中畢業典禮上，學生稱桃園市長張善政為「新店市長」引發爭議，則不須過度放大解讀。

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凌濤發文說，綠營民代譏諷桃竹市民「牆頭草」、崇拜威權，證明她們根本看不懂理工市長認真做事累積的民意，其實，桃園、新竹聚集大量科技、工程等專業人才，是全國最重視施政成績與城市發展的選民，對於「誰有能力解決問題、誰只會操作政治」看得一清二楚。

「民進黨桃園市長參選人黃世杰應說清楚，到底認不認同黨內議員這樣羞辱選民」，凌濤，張善政能將一點一滴的市政成果，轉化為高達7成5的施政支持度，顯示桃園市民支持的，是看得見的成果與進步；綠營民代眼看張善政的高支持度，綠營卻端不出牛肉，「惱羞成怒之下回頭罵起選民」，而被罵「牆頭草」、被貶「崇拜威權」的，正是黃世杰要爭取支持的桃園頭家，試問黃世杰「到底同不同意」；黃若不認同，就該公開譴責、要求綠營民代向市民道歉。

國民黨桃園市議員凌濤批評，綠營民代一邊嫌桃竹人「沒主見、隨風倒」，一邊又罵大家「盲從、崇拜威權」，是自打嘴巴。（資料照）

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