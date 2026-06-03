為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    六四事件37週年 陸委會籲中共正視歷史事實

    2026/06/03 18:59 記者陳鈺馥／台北報導
    陸委會。（資料照）

    陸委會。（資料照）

    六四事件37週年前夕，陸委會今（3日）發表聲明，呼籲北京當局正視「六四事件」的歷史事實，及回應人民追求公平正義、基本權利和公民參與的呼聲，早日啟動政治體制改革，不再以一黨專政模式控制國家，才能確實保障基本人權，實現真正的文明社會。

    陸委會指出，北京當局每年高調紀念「五四運動」，讚揚青年進步精神，卻始終未能正確評價37年前同樣懷抱愛國赤誠、反腐求變的六四青年，還給他們公道正義。這種雙重標準及對歷史記憶的集體封鎖，無助於化解當前中國大陸各式社會問題及深層矛盾，更拉大與普世價值的距離。

    陸委會強調，今年也是中華民國實施總統直選30週年，30年來台灣人民透過和平的民主實踐與政黨輪替，證明了自由民主的治理架構與生活方式，不僅在華人社會深耕茁壯，更是全人類文明不可或缺的寶貴資產，體現了民主不僅沒有水土不服的問題，更是國家長治久安與社會繁榮的最佳選項。

    陸委會提及，要鄭重呼籲北京當局尊重台灣人民對民主制度的堅持與選擇，停止對台恫嚇脅迫手段，唯有中國內部人權狀況獲得實質改善，並透過對等、尊嚴的理性溝通對話，才能化解對立、重建兩岸互信。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播