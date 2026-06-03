新營糖廠閒置25年何時翻身？黃偉哲：正逐步拆解關卡

台南市議員趙昆原今日質詢新營糖廠活化進度慢。（圖擷自南市議會市政總質詢直播畫面）

新營糖廠活化進度備受地方關注，台南市長黃偉哲今（3）日在議會答詢表示，新營糖廠土地屬於台灣糖業公司所有，未來無論朝三鐵共構、動漫園區或產業發展園區等方向規劃，都牽涉中央多個機關及市府跨局處協調，問題相當複雜，市府將問題抽絲剝繭、拆解關卡逐步進行，希望兼顧國家發展需求、產業布局及文化資產保存。

台南市議員趙昆原今日質詢時直言，新營糖廠停產關閉已25年，自2014年前後便不斷傳出活化規劃，但10多年過去始終未見具體成果，「在地民眾一直期盼落空，到底在盼什麼？」要求市府提出更明確的時程與方向。

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黃偉哲指出，新營糖廠土地目前屬乙種工業用地，地主台糖已是民營化公司，未來若涉及土地使用分區變更，必須獲得台糖同意與配合，市府期待與台糖攜手合作，共同尋求最佳發展模式，創造市民、台糖及市府3贏局面。

新營糖廠占地廣大、區位優越，長年被視為溪北地區發展重要引擎，市府都發局表示，都市計畫草案已於今年3月獲台糖原則同意公開展覽，自5月15日起辦理為期30天的公開展覽，預定於6月9日舉辦公開說明會，將彙整各界建議，提送都市計畫委員會審議。

都發局長林榮川表示，市府已多次與台糖、國產署及台鐵等主要土地權屬單位協商，由於規劃內容涵蓋產業轉型、文化資產保存、交通系統整合及興安抽水站設置等議題，也同步邀集相關局處、區公所及學校等單位參與討論，希望讓未來發展兼顧地方需求與城市願景。

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