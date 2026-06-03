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    首頁 > 政治

    喊「新店市長」學生非青鳥？綠營桃市議員黃瓊慧爆曾被他罵過

    2026/06/03 20:26 即時新聞／綜合報導
    桃園市議員黃瓊慧（左）與詹江村。（資料照）

    桃園市議員黃瓊慧（左）與詹江村。（資料照）

    桃園市長張善政出席武陵高中畢業典禮，有學生喊「新店市長」，遭國民黨市議員「村長」詹江村發文公審。不少網友批評該名同學是「青鳥學生」，認為要承擔罵人後果。不過有網友指出，那名學生疑似是「小草」，過去曾罵別人是青鳥；民進黨桃園市議員黃瓊慧則透露，其實「他罵過的民進黨市議員就是我」。但她認為，必須要幫助這名正在被網暴的學生。她也說，其實就是「對事」而已，不會去貼學生什麼標籤。

    一名網友昨日在Threads上發文指出，那名被詹江村網路霸凌的學生其實是小草，自己過去也罵別人是青鳥，現在自己搞到整間學校都被打成青鳥，實在諷刺。「但脆上的台灣人就是這麼可愛，不管你是不是草，有人對你不公不義，大家就會一起撻伐！」

    黃瓊慧也現身留言透露，該學生罵過的民進黨市議員，其實就是她，「但我覺得我必須接著正在遭受網暴的他。」黃瓊慧進一步補充，同學就像一張白紙一樣很單純，她當議員時常被罵也習慣了，懂被網暴或霸凌的痛苦。

    黃瓊慧說，這位遭受網暴的同學是針對遊民（街友）無法強制驅離，而覺得她的服務處沒有作用。「我覺得就對事而已，但也不會因此貼他什麼標籤」，她也說：「我們都希望社會更好更進步，你我都有需要別人幫忙的時候，交朋友不會去分那麼多。」

    黃瓊慧留言透露，該學生罵過的民進黨市議員，其實就是她，「但我覺得我必須接著正在遭受網暴的他。」（取自Threads）

    黃瓊慧留言透露，該學生罵過的民進黨市議員，其實就是她，「但我覺得我必須接著正在遭受網暴的他。」（取自Threads）

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