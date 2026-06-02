南投掀代表席次「消長潮」！竹山縮水、集集逆轉 魚池、仁愛鄉內挪移

南投人口減少，年底選舉多個鄉鎮代表掀起「消長潮」，其中竹山鎮跌破5萬人，現有13席代表縮水剩11席。（記者劉濱銓攝）

南投縣因人口減少，年底選舉多個鄉鎮代表席次掀起「消長潮」，竹山鎮因跌破5萬人，現有13席確定縮水剩11席，魚池、仁愛鄉則因村落人口變化，鄉內部分選區席次消長挪移，不過總席次不變，集集鎮因重返「萬人鎮」，逆轉守住11席代表。

依據地方制度法，鄉鎮市人口在1萬以下，代表不得超過7人，5萬人以下則不得超過11人，另依據公職人員選舉罷免法，應選名額計算，以投票前6個月人口為準，意即以今年5月底人口為準。

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竹山鎮5月底人口4萬9687人，未能守住5萬大關，年底代表選舉，確定從現有13席減至11席，第一、第二選區各減1席。

反觀集集鎮，公所為搶救人口數，去年推出移居禮金5000元，經過半年多的努力，5月底人口已達1萬400人，確定守住11席鎮代。

魚池、仁愛鄉各自因選區人口消長變化，魚池第一選區減1席、第三選區增1席；仁愛第一選區減1席，第四選區增1席，呈現席次挪移情形。

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