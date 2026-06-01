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    首頁 > 政治

    期待相逢 美國在台協會高雄處長離任前拜會黃偉哲

    2026/06/01 16:49 記者王姝琇／台南報導
    美國在台協會高雄分處張子霖（左二）處長今向台南市長黃偉哲（中）辭行。（台南市政府提供）

    美國在台協會高雄分處張子霖（左二）處長今向台南市長黃偉哲（中）辭行。（台南市政府提供）

    美國在台協會高雄分處處長張子霖即將於今年夏天任滿離任，他今前往台南市政府向市長黃偉哲辭行。黃偉哲偕副市長姜淋煌接見，感謝張子霖任內對台南與美國交流的重視與支持，並期待有朝一日再相逢。

    黃偉哲表示，台南積極推動國際城市外交，珍惜與美國各界建立合作關係，除感謝美國在台協會長期對台南的支持與鼓勵外，也感謝其任內促成雙方在資安、教育及體育等領域交流合作，拓展台南市民的國際視野，也讓台美情誼更加深厚。

    談及離別，黃偉哲也表達不捨之情。他向張處長提及，台南人常說「台南的土會黏人」，意指來過台南的人，往往都會對這座城市留下深刻感情。他誠摯歡迎張處長未來有空再回到台南走走看看，品嚐美食、重溫台南特有的人情味，並強調台南永遠歡迎這位老朋友。

    張子霖處長則感謝黃市長這3年來的密切合作，並表示，在任期間深刻感受到台南的人情味與城市活力，也認為美國與南台灣在各領域仍有許多的交流機會；即便離任，他也將繼續支持美國與台南的交流。

    張子霖處長於2023年8月就任美國在台協會高雄分處處長，任內與市府互動密切，曾參與台南400系列活動、國際蘭展、WBSC U-12世界盃棒球賽等多項台南重要活動。

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