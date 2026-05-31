彰化惡犬咬人謝典霖要縣府給辦「法」 吳音寧不忍了：當年誰在擋？

謝典霖臉書PO文表示要為流浪狗請命，吳音寧重提謝典霖擋「可愛動物教育園區」往事。（翻攝自謝典霖及吳音寧臉書）

今年4月間，彰化埤頭流浪狗逞凶，造成一名老婦人全身被咬200處，差點送命；同時間彰化市、伸港鄉都傳出犬隻受虐致死的案件。議長謝典霖日前為此PO文表示，身為議長，他正式要求縣府研議制定「彰化縣動物保護自治條例」，並於下一個會期送交議會審議。對此，行政院中部辦公室副執行長吳音寧今天（31日）PO文打臉謝典霖，9年前，彰化縣政府原本打算在溪州鄉新建「可愛動物教育園區」，收容流浪犬貓供民眾認養，當時就是謝典霖帶頭反對。

吳音寧說，她當時在溪州鄉公所服務，縣府原打算在溪州興建可愛動物園區，但謝典霖卻出動宣傳車，大街小巷放送，煽動仇恨情緒，把立意良善的園區，說成讓「流浪狗來放屎」、「狂犬病來溪州」。

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吳音寧表示，她為縣府的政策辯護，前往說明會表達意見。不料，因此目睹，說明會上，上百名被動員來的小弟，把動保人士打到頭破血流，甚至追打到醫院急診室門口…。而一座園區，就這樣被暴力打掉了。9年過去，彰化縣流浪犬的問題，不僅懸而未解，甚至，更嚴重了。收容所塞車，更多流浪犬被野放到地廣人稀的偏鄉，造成鄉親的困擾與傷害。若當時，那座園區，沒有被暴力給擋掉，如果彰化縣，在9年前，就多一個規劃良善的空間，可以好好落實流浪犬貓，結紮、防疫、認養，是不是問題比較有可能改善與進步？

吳音寧往事重提，係因謝典霖近日PO文說，看到埤頭老婦人被咬200處傷口，至今仍在醫院治療，心裡相當不捨，也看到縣內有不少流浪狗因無處收容而被虐死，最近鹿港女兒米可白也針對動物受虐事件私訊向他請託關心，希望能一起協助推動改善。

謝典霖強調， 他已邀集彰化縣動物防疫所、台灣防止虐待動物協會（SPCA）共同討論，針對寵物照護原則、飼主責任、委外代養、稽查制度、收容環境、人力配置與相關罰則，一併提出檢視與討論。身為議長的他正式要求縣府研議制定「彰化縣動物保護自治條例」，並於下一個會期送交議會審議。

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