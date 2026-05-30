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    首頁 > 政治

    辣椒水之亂後柯文哲再度台中掃街 新任分局長全程督軍維安

    2026/05/30 16:10 記者蔡淑媛／台中報導
    新任警六分局長鍾承志在柯文哲掃街拜票，全程督軍維安。（記者蔡淑媛攝）

    新任警六分局長鍾承志在柯文哲掃街拜票，全程督軍維安。（記者蔡淑媛攝）

    民眾黨創黨主席柯文哲上月逛逢甲夜市掃街，發生辣椒水之亂，原轄區第六分局長被記過拔官，今天再度陪同黨籍議員參選人劉芩妤到水湳市場拜票，警方不敢鬆懈，新任分局長鍾承志全程督軍維安，並出動20名警力維持秩序，問他有沒有帶辣椒水噴霧器，他笑說，只有帶口罩而已。

    柯文哲今天陪同劉芩妤到水湳市場掃街拜票，原本市場假日人潮擁擠，人車更加擁塞，柯文哲感冒，一路咳嗽、擤鼻涕，未戴口罩，不斷向民眾握手寒喧及合影、發送面紙，被媒體問及是否感冒，他還提醒夏天也會感冒，媒體聯訪後才拿出口罩戴，被問拜票怎麼不戴，他則回應「要戴也可以」。

    柯文哲逛菜市場，不少民眾高喊「阿北！加油」，也有民眾嗆聲「請支持貪污受賄為死刑，國家才有希望」，柯文哲為拉抬議員聲勢，從早上市場掃街、下午座談會到晚上打戰鬥陀螺，六分局出動逾50名人次警力維安，遇上民眾嗆聲，則以優勢人牆圍堵隔離，預防衝突。

    警方表示，警力配置臂盾、辣椒水、警棍等設備維安，為機動巡警及後續支援警力配備，並做好裝檢，嚴防再有意外發生。

    柯文哲感冒，一路逛擤鼻涕，仍為劉芩妤掃衡，賣力與民眾握手拜票。（記者蔡淑媛攝）

    柯文哲感冒，一路逛擤鼻涕，仍為劉芩妤掃衡，賣力與民眾握手拜票。（記者蔡淑媛攝）

    柯文哲感冒，一路逛擤鼻涕，仍為劉芩妤掃衡，賣力與民眾握手拜票。（記者蔡淑媛攝）

    柯文哲感冒，一路逛擤鼻涕，仍為劉芩妤掃衡，賣力與民眾握手拜票。（記者蔡淑媛攝）

    柯文哲感冒，一路逛擤鼻涕掃街，對民眾要求合影，來者不拒。（記者蔡淑媛攝）

    柯文哲感冒，一路逛擤鼻涕掃街，對民眾要求合影，來者不拒。（記者蔡淑媛攝）

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