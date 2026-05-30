蕭旭岑稱捐款沒入帳「怕賴政府查水錶」 詹凌瑀：凡事都賴給清德就對了

前總統馬英九。（資料照）

前總統馬英九指控前馬英九基金會執行長蕭旭岑、王光慈二人涉嫌背信、侵占，馬英九基金會29日向檢方提起刑事告訴。蕭旭岑受訪坦言，「我承認這一年來跟馬總統的關係非常地不好」，因為馬半年內兩度要發「肯定賴清德放棄台獨立場」的臉書被他阻止，如果發出去，全世界都會知道馬英九有問題。對此，媒體人詹凌瑀表示，「凡事都賴給清德就對了！蕭旭岑是吃到柯文哲的口水嗎？」

詹凌瑀在臉書PO文表示，「馬英九基金會前執行長蕭旭岑，被馬英九本人指控涉違財政紀律，國安會前秘書長金溥聰還公開了他跟台商韓螢煥捧現金的合照，質疑這筆錢為什麼沒入帳。蕭旭岑跳出來回應，說那張照片是2023年10月拍的，當時很多台商「怕被賴政府查水錶」，不敢捐給基金會，只好捐給馬英九個人，聽起來好像很有道理對吧？但這套說法，真的是吃到柯文哲的口水了嗎？凡事賴給清德就對了。」

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詹凌瑀指出，「注意看喔！那張捧現金的合照，是2023年10月拍的，2023年，賴清德還沒當總統，連大選都還沒投票，整個還在選舉的熱頭上。一個2023年的行為，要怎麼『怕』一個2024年才上任的政府？」

詹凌瑀續指，「要嘛是蕭旭岑打從心底就認定國民黨那場一定會輸、早早就在替敗選後找退路；要嘛就是他連自己的時間軸都記不清楚。所以我說，得失智症的到底是馬英九，還是蕭旭岑？一個連說謊都不打草稿、時間順序都對不上的人，還剩下多少公信力可言？」

詹凌瑀分析，「馬英九和金溥聰堅持把蕭旭岑、王光慈兩人法辦，這件事是對的，養虎為患莫甚於此，拿著馬英九這塊招牌在對岸招搖撞騙，錢拿了之後流向不明，事情爆開來還反過來用『煤氣燈』那一套讓馬英九自我懷疑，把所有責任全往老長官身上推。這種部屬，惡毒兩個字都不夠形容。」

詹凌瑀直言，「說真的，自己從來就不喜歡馬、金這兩個人，但這一次，挺他們，因為蕭旭岑這種人如果不辦下去，那絕對會給台灣政壇留下一個非常、非常壞的示範。」

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