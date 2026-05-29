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    首頁 > 政治

    遭藍委質疑「請客吃飯拚選舉」 林國漳回嗆「正事不幹、預算不審」

    2026/05/29 11:58 記者王峻祺／宜蘭報導
    遭藍委質疑「請客吃飯拚選舉」，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳回嗆「正事不幹、預算不審！」（記者王峻祺攝）

    遭藍委質疑「請客吃飯拚選舉」，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳回嗆「正事不幹、預算不審！」（記者王峻祺攝）

    民進黨宜蘭縣長參選人林國漳遭國民黨立委林沛祥、黃建賓及羅智強點名，指控參加「信賴之友會」餐會，是綠營在「請客吃飯拚選舉」。對此，林國漳回嗆，這3位藍委「正事不幹、預算不審」，卻有時間抹黑，覺得非常不齒。

    針對立院國民黨團今早召開記者會的指控，林國漳在宜蘭回應，指出國民黨的指控，完全是子虛烏有的事情，當天他是受邀前往，而且他是會員，還繳了1千元年費。

    林國漳說，因為他當天遲到，所以也沒有上台致詞，自己只有在場跟一些好朋友致意，國民黨這樣的抹黑，讓我們想起21年前，前法務部長陳定南返鄉回鍋參選宜蘭縣長時，也是在選前幾天，遭國民黨大量抹黑說「陳定南賄選」，導致清廉的陳定南落選。

    林國漳強調，如今我們沒有想到，這次抹黑來得更快，距離選舉還有半年，國民黨已經開始從事抹黑的行動，所以想請問立委吳宗憲，所講的「君子之爭」，然後用公平的方式來參選，那現在到底是要用什麼樣的方式來參選？

    他說，尤其是抹黑的這3位立委，他們正事不幹、預算不審，然後有時間來做這樣的一個抹黑行動，讓我們覺得非常的不齒。

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