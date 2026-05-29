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    首頁 > 政治

    金溥聰再追百萬現金流向 黃帝穎：時序與帳戶紀錄狠打臉蕭旭岑

    2026/05/29 08:22 即時新聞／綜合報導
    律師黃帝穎。（資料照）

    律師黃帝穎。（資料照）

    馬辦家變大戲持續上演，前國安會秘書長金溥聰28日間接受前中廣董事長趙少康專訪質疑，「蕭旭岑、王光慈說2024年馬英九的總統禮遇結束，但手捧現金的照片是2023年的，這筆錢到哪去了？當時馬英九在弄藍白合，腦袋這麼清楚的時候，你們還不入帳，用於公務為什麼不入公帳？說是私人，但馬英九的帳戶他們也看過，也沒有入，所以錢的部分充滿疑雲。」對此，律師黃帝穎表示，金溥聰用時序及馬英九帳戶狠打臉蕭旭岑，蕭旭岑已難逃公益侵占罪及背信罪罪責。

    黃帝穎在臉書PO文表示，金溥聰昨晚在趙少康節目專訪直指，蕭旭岑說2024年馬英九的總統禮遇結束，但手捧現金的照片是2023年的，這筆錢到哪去了？蕭說是捐私人，但馬英九的帳戶他們也看過，也沒有入，所以錢的部分充滿疑雲，蕭旭岑原說「不碰錢」，但被馬英九基金會揭發蕭手捧台商百萬元照片打臉後，蕭旭岑改口辯稱是馬總統卸任禮遇結束，代馬收捐款。

    黃帝穎指出，蕭旭岑改口後的辯詞，又被金溥聰提出「時間序」及「馬英九帳戶」雙打臉，蕭旭岑辯稱收錢是因為馬卸任總統禮遇結束，但禮遇結束是在2024年，蕭旭岑收台商百萬現金照卻是2023，蕭旭岑時間序兜不攏，謊言再次戳破。

    黃帝穎直言，蕭旭岑辯稱收錢是捐給馬英九私人，但金溥聰不只清查基金會帳戶，也確認馬英九帳戶沒有這筆款項入帳，金拿出「馬英九帳戶」鐵證，狠打臉蕭旭岑，金溥聰提出「時序」及「馬英九帳戶」狠打臉蕭旭岑，蕭明顯涉犯刑法「公益侵占罪」1年以上7年以下徒刑及背信罪5年以下徒刑。

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