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    首頁 > 政治

    參訪樂生醫院舊院區 蘇巧慧盼設國家級「國家樂生醫療人權文化館」

    2026/05/28 16:28 記者黃政嘉／新北報導
    民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）與衛福部樂生醫院院長王偉傑（左3）參觀「巡生．共生」特展。（記者黃政嘉攝）

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）與衛福部樂生醫院院長王偉傑（左3）參觀「巡生．共生」特展。（記者黃政嘉攝）

    輔仁大學USR、衛福部樂生醫院現於樂生醫院舊院區舉辦「巡生．共生」特展，今另舉辦「新莊新庄真人圖書館」一日活動，由新莊與台北萬華攤商進駐展區，和民眾一同認識樂生療養院的歷史，民進黨新北市長參選人蘇巧慧受邀觀展，並與攤商互動，她說，她希望能設置成為國家級的「國家樂生醫療人權文化館」，能有單獨的單位和預算做文史保存，也做醫療人權的保存建置，讓社會更能知道樂生園區的歷史及意義。

    在輔大學生的導覽下，蘇巧慧今與樂生醫院院長王偉傑一同觀展，逐一「踏進」樂生療養院的前世今生，蘇巧慧表示，非常高興受到新庄文化協會的邀請，到樂生園區參加「淡水河老店大連線」的活動，尤其展出地在樂生園區的「王字型大樓」，是整個園區裡面最有代表性的建築，非常有意義。

    蘇巧慧說，她已經提出修法，未來這裡，她希望能設置成為國家級的「國家樂生醫療人權文化館」，能夠有單獨的單位和預算做文史的保存，也做醫療人權的保存建置，讓社會能夠更知道樂生園區的歷史及意義，相信對台灣未來的進步都很有幫助。

    蘇巧慧也與現場的美食攤商互動，包括新莊的雙胞胎、油飯，萬華的炸牛蒡、甜點等，她說，上次去萬華參加宗教宮廟導覽，對方說當年是來新莊學儀典，而她覺得，現在艋舺舉辦的一些祭典，像青山王祭確實會再轟動一些，她笑說，因此她目標一定會把新莊老街再復興回來，這叫做相互競爭又合作，「雙北共好」、「你精彩，我漂亮」。

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧（第二排左二）與在地攤商互動合影。（記者黃政嘉攝）

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧（第二排左二）與在地攤商互動合影。（記者黃政嘉攝）

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