莊競程提台灣太空夢新竹起飛政見 促新竹中油油庫轉型國家太空中心擴編基地

民進黨新竹市長參選人莊競程提台灣太空夢新竹起飛政見，已拜會經濟部與國科會，要推動促成新竹中油油庫轉型國家太空中心擴編基地。（照片取自莊競程社群粉專）

新竹市長高虹安4年搞不定新竹棒球場，民進黨新竹市長參選人莊競程今天已提出國家太空中心新竹起飛的政見，他說，新竹中油油槽2009年在市議員曾資程及立委柯建銘和前市長林智堅推動廢庫下，終在2017年底拆除17座油槽。廢庫成功後，林智堅推出36公頃的竹科X產業園區，而拜會經濟部與國科會後，他也提出要將中油油槽的土地轉型為國家太空中心擴編的基地，要讓台灣太空科技產業，成為下座護國神山。

莊競程說，昨天與立委柯建銘參加跨部會協調會議，邀經濟部長龔明鑫、國科會主委吳誠文、國家太空中心主任吳宗信，以及國營事業管理司長胡文中等中央部會首長研商，其中國家太空中心（TASA）肩負打造台灣下一座護國神山使命，在國家太空中心要擴編與太空業務快速成長，鄰近國家太空中心的新竹中油油槽正是最適合的基地與空間。

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莊競程說，爭取將國家太空中心留在新竹，具高度必要性與急迫性。因新竹是台灣半導體與太空科研重鎮，有無可取代的人才、研發能量與完整產學供應鏈。透過中油油槽廢庫後的土地重劃契機，由中央跨部會通力合作、化被動為主動，為台灣下個世代的科技戰略提前布局。

他說，後續會由國科會與國家太空中心向經濟部提出整體用地規劃與核心需求，並由經濟部協助，透過「重大建設、劃定策略性更新地區」等法規途徑推動，除解決國家太空中心擴編燃眉之急，也為台灣未來的太空產業發展，奠定關鍵基石。

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