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    首頁 > 政治

    葉耀元讚沈伯洋「逆境承擔」 反問：蔣萬安落後28％還敢選嗎？

    2026/05/28 11:05 即時新聞／綜合報導
    民進黨籍台北市長參選人沈伯洋。（資料照）

    民進黨籍台北市長參選人沈伯洋。（資料照）

    民進黨5月13日徵召不分區立委沈伯洋參選台北市長後，民調顯示蔣萬安支持度58%，暫時大幅領先沈伯洋的30%。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，這就為什麼我們會說沈伯洋學長是在「承擔」。這種在逆境中去挑戰困難的精神並不是多數人都擁有的。你覺得如果蔣萬安在選舉的時候面臨28%的逆勢，他會不會出來參選呢？

    葉耀元在臉書PO文表示， 對於民進黨來說，台北本來就很難選，所以不會特別去談這個民調有多少機構效應在裡面。畢竟對於綠營的支持者來說，與其去強調機構效應而淡化這場選戰的困難度，不如好好的正面面對困難，思考如何突破重圍。

    葉耀元指出，這就為什麼我們會說沈伯洋學長是在「承擔」。這種在逆境中去挑戰困難的精神，並不是多數人都擁有的。你覺得如果蔣萬安在選舉的時候面臨28%的逆勢，他會不會出來參選呢？

    葉耀元直言，台北算是台灣發展最爲「完善」的城市，但這不代表台北不能更上一層樓。我們要選擇一位每天都在談如何創造台北的願景，強調用生態系的概念來全方位做台北市的城市規劃，還是去選擇一位有事賴清德，連老鼠的問題都沒辦法處理（或是亂處理）的候選人呢？這個選擇權在台北市民身上，但我覺得邏輯上來說，正確答案很明顯。

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