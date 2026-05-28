黃國昌稱只愛跟倒數同學當朋友 李忠憲酸爆：你的死黨在哪？

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

民眾黨主席黃國昌近日出版個人新書，書中提及自己學生時期幾乎每次月考都是全班第一名，但他其實不喜歡跟「好學生」混在一起，認為對方太計較分數、太難相處，反而是與那些考試名次倒數的同學相處時，才能感受到輕鬆自在、無拘無束。對此，學者李忠憲直言，中學考第一名的人很多，但不是每個人都有朋友，並認為黃國昌的交友邏輯讓他覺得很好笑。

李忠憲今天在臉書發文表示，自己學生時期同樣經常是月考第一名，但從不會因為成績去區分朋友，「我不會排斥成績好的同學，只和成績不好的人交朋友，我只是不和『雞掰人』交朋友。」他也提到，自己的死黨直到現在依然維持深厚情誼，反問黃國昌：「你的好朋友在哪裡？」

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李忠憲進一步指出，一個人的人格，不是看他怎麼描述自己，而是看他留下了什麼樣的人際關係。他認為，真正的問題從來不是「你是不是跟後段班交朋友？」而是「你有沒有能力建立平等的友誼？你會不會把朋友當成舞台道具？你是不是永遠都需要自己當中心人物？你身邊的人，是朋友，還是觀眾？」

事實上，黃國昌過去也曾因人際互動引發討論。2024年他曾遭國民黨立委陳學聖批評「同一電梯也不打招呼」，律師林智群則酸黃國昌過去因「人緣差」，找不到人連署法案。對此，黃國昌當時坦言，「他們說我人緣差，這是事實。」並強調自己進入立法院不是來交朋友，而是來做事，「難不成要大家buddy buddy和稀泥嗎？」

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