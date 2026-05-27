台中市生育津貼六都墊底 議員要求比照雙北標準

市議員何文海表示，台中市生育津貼比不上其他五都。（市府提供）

台灣少子化嚴重，很多縣市政府都以提高生育津貼來鼓勵民眾生小孩，民進黨中市議員何文海表示，市長盧秀燕一再說台中市是宜居幸福城市，而台中市又是全國第2大城市，但是台中市生育津貼卻是六都最後一名，如何增加生育率？要求台中市政府福利比照雙北標準。

台中市長盧秀燕表示，補助的縣市不見得可以留住民眾，很多補助很多的縣市反而民眾外移的很多，生育津貼多寡未必跟增加人口有關，要知道民眾真正在乎什麼，如台中市公托是6都最便宜，民眾考量不光是生育，還有養育的問題。

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市議員何文海昨天在市議會指出，根據6都市政資料，各直轄市生育獎勵金存在明顯差距，台中市更是六都之末。

他指出，台北市首胎補助4萬元、2胎4萬5千元、3胎5萬元。新北市從今年起調整為首胎4萬元、2胎4萬5千元、3胎5萬元。桃園市則為首胎3萬元、2胎4萬元、3胎5萬元，多胞胎每名加碼1萬元。高雄市不分胎次每胎皆發放3萬元；台南市首胎及2胎2萬元，3胎及4胎3萬元，5胎以後5萬元。

何文海表示，在今年實施新制，首胎與次胎補助卻依然停留在2萬元，3胎後則增加1萬元，跟其他五都相差太大。

何文海表示，當年輕夫婦決定生養「第一胎」，考慮非常深，若無吸引力，難以打動願意生育的心。

此外，何文海認為中台灣各縣市存在緊密的通勤與生活圈關係，若台中市在生育預防性福利上未能展現優勢，恐面臨周邊人口外流與磁吸效應，建議市府應研擬比照雙北或桃園標準，逐步將首胎補助提升至3萬至4萬元，並編列相關預算，以具體政策展現鼓勵生育的決心。

台中市今年生育津貼新措施，首胎及次胎二萬，第三胎再加一萬元。（市府提供）

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